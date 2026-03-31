Abogados Cristianos denuncia a la médica que tramitó la eutanasia de Noelia Castillo

La fundación ultraconservadora Abogados Cristianos ha denunciado a la médica que practicó la eutanasia a Noelia Castillo. Así lo detallan en un comunicado. Dicen que la médica señaló como primer punto que Noelia quería ser donante de órganos y tejidos y alegan que intervino en el procedimiento pese a encontrarse en una situación de conflicto de intereses.

"Para Abogados Cristianos, este hecho resulta especialmente grave, ya que no fue la paciente quien lo consignó, sino la propia facultativa que, además, ejercía como coordinadora de trasplantes", detallan. Manifiestan que la doctora ejercía simultáneamente como coordinadora de trasplantes en el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf mientras actuaba como médica en el proceso de Noelia Castillo. Consideran que contraviene la normativa y habría comprometido las garantías del procedimiento.

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