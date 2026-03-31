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Abogados Cristianos denuncia a la médica que tramitó la eutanasia de Noelia Castillo

Señalan que la doctora intervino en el procedimiento "pese a encontrarse en una situación de conflicto de intereses".

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Luis Alcantud
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La fundación ultraconservadora Abogados Cristianos ha denunciado a la médica que practicó la eutanasia a Noelia Castillo. Así lo detallan en un comunicado. Dicen que la médica señaló como primer punto que Noelia quería ser donante de órganos y tejidos y alegan que intervino en el procedimiento pese a encontrarse en una situación de conflicto de intereses.

"Para Abogados Cristianos, este hecho resulta especialmente grave, ya que no fue la paciente quien lo consignó, sino la propia facultativa que, además, ejercía como coordinadora de trasplantes", detallan. Manifiestan que la doctora ejercía simultáneamente como coordinadora de trasplantes en el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf mientras actuaba como médica en el proceso de Noelia Castillo. Consideran que contraviene la normativa y habría comprometido las garantías del procedimiento.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la denuncia y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

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