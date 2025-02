La abogada de Juana Rivas, sobre el hijo menor de Juana Rivas: "De momento seguirá en España con su madre y su hermano"

"Mami, por favor, tengo miedo, no quiero volver con papi. Me ha pegado y me ha cogido a Dani y le ha pegado en la cabeza muy fuerte y le ha dicho: 'Hijo de puta, hijo de puta, eres como tu madre, pequeño enano de mierda...'". Es uno de los audios que el hijo mayor de Juana Rivas mandó a su madre mientras vivía con su padre en Italia. Cuenta que está asustado y algunas agresiones que habría sufrido por parte de Francesco Arcuri. Estremece.

El hijo mayor de Juana Rivas, ya mayor de edad, ha dado su consentimiento para hacer públicos esos audios. Dice que quiere evitar que su hermano vuelva a Italia con su padre y quieren demostrar así que ejercía violencia física y psíquica sobre ellos. Maria Martos, portavoz equipo jurídico Juana Rivas, ha atendido este martes a Antena 3 Noticias para abordar el tema.

Martos, al ser preguntada el por qué no enviaron esos audios antes a la Justicia italiana, señala que "este audio consta ya en el procedimiento italiano". "De hecho ha sido una de las pruebas que ha servido para procesar a Francesco Arcuri en el procedimiento de maltrato doméstico a su hijo en dicho país".

"Nos parece inexplicable que no se tenga en cuenta por la jurisdicción civil. Porque en Italia, las jurisdicciones penales y civiles no van alineadas como en España cuando existe una causa de violencia doméstica o de género. Sino que van separadas. Inexplicablemente, a la vez que la Fiscalía italiana lo está procesando por maltratar a sus hijos, un tribunal civil en Italia le otorga la custodia del menor de ellos al margen de esta situación de violencia. Nos parece inexplicable que no se haya tenido en cuenta y por eso reivindicamos que sea conocido este contenido a raíz de las últimas declaraciones del señor Arcuri y ante el miedo del hermano mayor de que vuelva con su padre", relata la abogada de Juana Rivas.

Es por ese motivo por el que el mayor de los hermanos les autoriza a utilizar el contenido de ese audio "para que pueda demostrarse con pruebas que efectivamente lo que nosotros defendemos es la realidad". El audio ha sido contrastado por un perito italiano y "se admite como prueba en el proceso". "Se verificó que el contenido no estaba manipulado", explica Martos.

El pequeño Daniel "a pesar de que se le haya otorgado la custodia en exclusiva a su padre, existe una medida cautelar dictada por una jueza en el orden penal en España que faculta a Daniel a quedarse en España. Mientras no se alce dicha medida, de momento seguirá en España con su madre y su hermano".

Gabriel, que ahora es mayor de edad, "no tiene relación con su padre desde que se fue de su casa". Juana Rivas ahora se encuentra con la "evidente preocupación de la situación pero con confianza en que la Justicia española va a seguir protegiendo a su hijo Daniel.

