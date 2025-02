La llamada de auxilio del hijo mayor de Juana Rivas cuando tenía 13 años: "Mami, tengo miedo, no quiero volver con papi. Me ha pegado"

"Mami, por favor, tengo miedo, no quiero volver con papi. Me ha pegado y me ha cogido a Dani y le ha pegado en la cabeza muy fuerte y le ha dicho: ‘Figlio di puttana, stronzo, puto figlio di puttana; Sei come tua madre, piccolo nano di merda’ (‘Hijo de puta, gilipollas, hijo de puta; eres como tu madre, pequeño enano de mierda’)". Gabriel, el hijo mayor de Juana Rivas, tenía solo 13 años cuando envió a su madre, Juana Rivas, este mensaje de voz contándole el trágico episodio que estaba viviendo. Aún vivía en Carloforte, en Cerdeña, junto a su hermano Daniel y su padre Francesco Arcuri, mientras su madre residía en Maracena, Granada.

El joven, que ya ha cumplido la mayoría de edad, ha decidido sacar una serie de audios a la luz en los que relata los actos de violencia de su padre por temor a que su hermano pequeño, de 11 años, tenga que volver a Italia bajo la custodia de Arcuri. Así lo han expresado los abogados de Juana Rivas, incidiendo en que "Juana ha recibido durante todos estos años desesperadas solicitudes de auxilio de sus hijos".

Un testimonio desgarrador

Eran pasadas las siete y media de la tarde del 16 de abril de 2019 cuando Gabriel, a escondidas, le contaba a su madre lo que acababa de suceder. "Yo he dicho por favor que quería por favor hablar con la mami, quería saludarla y que Dani se consolara, porque lloraba, porque quería hablar contigo, pero papi no quería, y papi le decía: 'No, che non c'è la mamma, che non c'è la mamma' ('No, que no está tu mamá, que no está tu mamá')", relataba el niño.

"Le he preguntado por favor si podía hablar contigo, podía llamarte, y me dijo: 'Figlio di putana schifoso, no probare a fare una cosa del genere, vergognati' ('Asqueroso hijo de puta, no intentes hacer algo así, avergüénzate')", agregaba Gabriel, que narraba así la violencia física a la que les estaba sometiendo su padre: "Me cogió del brazo y me tiró contra la pared, a Dani le hizo lo mismo, lo levantó de la camiseta y lo tiró en la escalera y se hizo daño en la espalda, y se quedó llorando … en el suelo". En ese momento Daniel solo tenía 5 años.

Pruebas presentadas ante la justicia

"Mami, ahora no te puedo contar más porque me tengo que ir a casa, luego, si puedo, sigo". Así finalizaba el audio que, no sólo muestra la actitud violenta de Arcuri, sino el miedo que provocaba en sus hijos. La defensa de Juana Rivas ha indicado que tanto esta grabación como otros audios y mensajes similares de Daniel y Gabriel, incluyendo partes médicos, fotografías de lesiones y declaraciones de testigos han sido presentadas tanto ante la Justicia italiana como la española.

Los letrados han asegurado que Arcuri "ejercía violencia física y psíquica sobre los niños para impedir cualquier comunicación con su madre que escapara a su estricto control", al nivel de que estos "tenían que llamar a su madre siempre a escondidas". También han añadido que un perito judicial italiano ha examinado los terminales, y ha acreditado que esas llamadas y mensajes no han sido manipulados.

