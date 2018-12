Ábalos profundiza en la polémica creada por la ministra Ribera al criticar a la "España casposa en la que todos tenemos que ser toreros y cazadores"

Hace unos días, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, declaraba en Onda Cero: "Me gustan los animales vivos y no soy muy partidaria ni de los toros ni de la caza". Incluso dejaba la puerta abierta a la prohibición de lo uno y lo otro. Esto puso al sector de la tauromaquia y la caza en el foco de la polémica y ha provocado finalmente la reacción de la dirección federal del PSOE, que ha intervenido para poner orden entre los ministros y evitar que expresen públicamente opiniones personales que no representen la posición del Gobierno y que puedan perjudicar a los candidatos socialistas a las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo próximo.

A pesar de que el Gobierno quiso zanjar el tema dejando claro que no tiene intención alguna de tocar ni los toros ni la caza, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha echado más leña al fuego al declarar: "Tenemos una visión que no tiene por qué coincidir con esa casposa, de una España en la que todos tenemos que ser toreros y cazadores".

Sin embargo, desde el PSOE son conscientes de que atacar la tauromaquia podría perjudicarles en las urnas y beneficiar a otros, por lo que no quieren hablar ni de toros ni de caza hasta después de las elecciones. Se fijan en Vox, que la defendió durante toda su campaña y consiguió un triunfo inesperado. Pablo Casado declaraba:"Pido libertad para todas las personas, que dejen de prohibir los toros".

Los comentarios de Ribera afirmando que "la izquierda hace demasiado tiempo ya que renegó de su pasado taurino" provocaron la reacción de algunos barones del PSOE que presiden territorios donde la tauromaquia y la caza generan importantes ingresos. "Nosotros hablamos con hechos. En unas semanas nueva ley de caza pactada con la federación. Hay más de 100 ganaderías de reses bravas en Extremadura. Por algo será. La mejor Escuela Taurina. La primera Feria del Toro", escribió en su cuenta en Twitter el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara, días después de los comentarios de Ribera.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, incluso escribió una carta a la ministra para expresarle su preocupación tras escucharle y trasladarle la importancia no sólo económica sino medioambiental que la caza tiene para el ecosistema en esta autonomía.

En la reunión del Comité Electoral del PSOE Ribera tuvo una defensora, nada menos que la presidenta del partido, Cristina Narbona, a la que se considera mentora de la ministra, con la que comparte sus posicionamientos ecologistas.