Santiago del Valle, acusado del asesinato de la niña onubense Mari Luz Cortés , ha pedido intervenir en la vista preliminar del caso, celebrada esta tarde en el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, para asegurar ante la jueza que es inocente.

En declaraciones a los periodistas, el abogado de Del Valle, Juan López Rueda, ha explicado que su defendido, en un momento determinado de la vista, ha solicitado la palabra y, a pesar de que por ley no le corresponde, la jueza se la ha dado y ha asegurado que es inocente y que se siente indefenso ante "las manifestaciones de los medios de comunicación y la opinión pública", que sin celebración de juicio ya le están condenando.

En la vista, que ha durado apenas una hora y en la que también ha estado presente la otra acusada, Rosa del Valle, se ha pedido a las partes que informen sobre la posibilidad de practicar alguna diligencia que señale la ley del jurado.

Según ha explicado el abogado de Rosa del Valle, Manuel Domínguez, sólo la acusación particular ha solicitado la declaración de un miembro del equipo de rescate del cuerpo de bomberos, pero le ha sido denegada al considerar la jueza que no es imprescindible para decidir o no la apertura del juicio oral.

Las acusaciones particular y pública han solicitado la apertura de juicio oral, mientras que las defensas han pedido el sobreseimiento del caso. La defensa de Rosa del Valle entiende que "no hay pruebas que la impliquen en los hechos" y la de su hermano Santiago porque "él dice que es inocente, además tiene presunción de inocencia y son las acusaciones, ante el jurado, las que deberán demostrar su culpabilidad", ha precisado López Rueda.

La vista ha servido además para que las partes reiteren su petición de que el juicio se celebre según el procedimiento de la ley del jurado, salvo la defensa de Santiago del Valle, que mantiene su petición de que sea un jurado profesional quien determine la inocencia o culpabilidad de su cliente.

La jueza tendrá ahora tres días para dictar el auto de apertura del juicio oral, y por tanto dar traslado de las diligencias a la Audiencia Provincial para que se asigne sección y magistrado, o de sobreseimiento.

Los dos acusados llegaron a las dependencias judiciales con media hora de diferencia, Santiago a las 11:00 horas y su hermana a las11:30, y se han marchado en sendos furgones policiales a las 18:00 horas. La Fiscalía ha pedido 23 años de prisión para Santiago del Valle por asesinato y abuso sexual y 17 para su hermana por asesinato; laacusación particular 32 y 20 años, respectivamente; y las defensas de ambos su libre absolución al entender que no hay pruebas para condenarlos.