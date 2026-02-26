El 70% de los españoles rechaza la prostitución y la vincula a la violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, junto al Centro de Investigaciones sociológicas, ha realizado una encuesta a más de 10.000 personas mayores de 16 años para analizar la percepción social sobre la prostitución y la pornografía. Casi el 69% de los encuestados considera que la prostitución es violencia contra las mujeres y el 79% cree que vulnera su dignidad. La mayoría rechaza que sea trabajo o una forma de libertad sexual y creen que está vinculada a la necesidad económica y explotación.

El 82% de la población cree que pagar por este servicio es más propio de los hombres, al igual que ver pornografía, mientras que el ejercicio de la prostitución es más propio de las mujeres. En relación con la pornografía, el 71% asegura que esto fomenta la violencia de las mujeres y casi el 100% piensan que debería limitarse el acceso a los menores de edad.

Las plataformas digitales

Seis de cada diez personas afirman conocer plataformas digitales como OnlyFans o JustForFans y según las personas entrevistadas, el motivo de publicar contenido íntimo en estas redes, sería principalmente por necesidad económica.

Ante la pregunta acerca de los riesgos que pueden correr las mujeres que crean contenido aquí, se apunta el chantaje o extorsión, la difusión no autorizada o le acoso. De hecho, la mayoría de las personas piensan que se debería eliminar contenido sexual no consentido que se publique de ellas.

Cárcel para quienes explotan a mujeres

Casi la mitad de la población estima que la medida más necesaria es el refuerzo de la educación en igualdad, la sexualidad y los derechos humanos desde la infancia. Igualmente se ve necesario ofrecer programas sociales y económicos para que las mujeres puedan dejar la prostitución.

La medida más mencionada es que aquellos que se lucran de la actividad sexual ajena, deberían tener pena de cárcel. Además consideran que habría que poner castigos a las personas que pagan y se lucran de la prostitución, como sanciones educativas y económicas.

En definitiva, las percepciones de la pornografía son bastante críticas y están vinculadas al acoso, violencia y distorsión de la sexualidad y desigualdad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.