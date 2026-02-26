Efemérides de hoy 26 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 26 de febrero? 

Un 26 de febrero, pero de 2006, detienen a miembros de los GRAPO en el proceso de investigación del asesinato de una empresaria en Zaragoza. La víctima fue la empresaria Ana Isabel Herrero quien, junto a su marido, Francisco Corell, había bajado al garaje donde tenía aparcado su coche, momento en el que la banda terrorista les sorprendió el 6 de febrero de 2006, siendo el último atentado mortal de los GRAPO. Tras ofrecer algo de resistencia, los asesinos no dudaron y comenzaron a dispararles, provocando una herida mortal a la mujer. Los GRAPO reivindicaron el tiroteo mediante una carta que enviaron a la delegación de Zaragoza de Antena 3 Televisión. Tras seguir los pasos de los culpables, la Policía Nacional en conjunto con la Ertzaintza detuvieron en Bilbao a Israel Torralba, un exmiembro de los GRAPO que fue expulsado por problemas con el alcohol. En el proceso se determinó que él no participó en el asesinato, pero sí que confesó haber formado parte de otros atentados, como el asesinato de un policía nacional en el año 2000, Francisco Sanz Morales, y el intento de asalto a un furgón blindado ese mismo año, que dejó como víctimas a los dos guardas que custodiaban el vehículo.

Un 26 de febrero, pero de 1983, nace Képler Laverán Lima Ferreira, conocido como Pepe, futbolista de origen brasileño nacionalizado portugués. Recordado en el fútbol español por su temperamento, Pepe formó parte de una de las plantillas más exitosas de la historia del Real Madrid. En la defensa demostró sus virtudes, junto a la dupla con Sergio Ramos formaron un muro inexpugnable, pocas delanteras podían hacerles frente, lo que llevó al club blanco a conseguir su ansiada décima Copa de Europa. En Portugal, Pepe conseguiría hacerse con la Eurocopa de 2016, obteniendo así un palmarés que pocos futbolistas pueden igualar.

¿Qué pasó el 26 de febrero?

1904.- El Congreso de los Diputados aprueba el proyecto de ley sobre el servicio militar obligatorio en España.

1909.- El Imperio Otomano reconoce formalmente la anexión de Bosnia y Herzegovina por parte del Imperio Austrohúngaro a cambio de compensaciones económicas.

1920.- Se estrena la película 'El gabinete del doctor Caligari', dirigida por Robert Wiene, considerada la obra maestra del expresionismo alemán.

1948.- Se constituye en España el Consejo del Reino, órgano creado por la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado durante la dictadura franquista.

1963.- El excoronel Antoine Argoud, dirigente de la nacionalista OAS, es detenido por el servicio secreto francés en Munich (Alemania), acusado del intento de asesinato del presidente francés Charles de Gaulle.

1998.- El ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, es condenado a 28 años de cárcel por malversación de fondos, estafa y fraude fiscal.

2001.- Los miembros de la Unión Europea firman el Tratado de Niza, que reforma la estructura institucional para afrontar la ampliación de la organización.

1975.- 2015.- El terrorista saudí Jalid Al Fawaz es declarado culpable por los atentados con víctimas mortales a embajadas de EEUU en Nairobi y Dar es Salam en 1998.

2018.- El Gobierno de Nigeria denuncia el secuestro de 110 niñas de un instituto por el grupo terrorista islamista Boko Haram.

2021.- EEUU responsabiliza al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

¿Quién nació el 26 de febrero?

1802.- Víctor Hugo, poeta, novelista y dramaturgo francés.

1808.- Honoré Daumier, pintor y caricaturista francés.

1829.- Levi Strauss, empresario estadounidense.

1900.- Jean Negulesco, director cinematográfico estadounidense de origen rumano.

1916.- Jackie Gleason, actor estadounidense.

1927.- Manuel Conde Pumpido, magistrado español.

1945.- Tina Sainz, actriz española.

¿Quién murió el 26 de febrero?

1949.- Juan Tellería, compositor español.

1971.- Fernandel, actor cómico francés.

1982.- Paco Martínez Soria, actor cómico español.

2001.- Arturo Uslar Pietri, escritor venezolano.

2012.- Antonio Pérez Sánchez, empresario español, fundador de la juguetera Geyper.

2022.- Antonio Seguí, artista plástico e ilustrador argentino.

2025.- Michelle Trachtenberg, actriz estadounidense.

¿Qué se celebra el 26 de febrero?

Hoy, 26 de febrero, se celebra el Día Mundial del Pistacho.

Horóscopo del 26 de febrero

Los nacidos el 26 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 26 de febrero

Hoy, 26 de febrero, se celebran los santos Fortunato, Víctor, Néstor, Alejandro y Porfirio.