Noticias de hoy, jueves 26 de febrero de 2026

Antonio Tejero muere el mismo día en el que se desclasifican los papeles del intento fallido de golpe de estado del 23-F de 1981.

Antonio Tejero será incinerado

Antonio Tejero tenía 93 años, su cuerpo ha sido trasladado al tanatorio de Xátiva. Pasó 15 en la cárcel de los 30 a los que fue condenado. Nunca se arrepintió de su entrada a tiros en el Congreso de los Diputados. El ministro del Interior se ha negado a valorar la figura de Tejero tras su muerte. El gobierno mantiene silencio sobre la caída de un personaje trascendental en la historia de España.

La desclasificación del 23-F

La mujer de Tejero intentó desesperadamente hablar con él durante el fallido golpe de estado. En esas grabaciones, insiste en que el ejército abandonó a su marido. Escucharla ha sido de lo más sorprendente en los documentos desclasificados. También que, para los golpistas, dejar al Borbón libre fue un error. Los secretos archivos avalan el papel de Juan Carlos I.

Yolanda Díaz da un paso al lado

Yolanda Díaz da un paso al lado. Su renuncia abre un nuevo escenario, elimina el obstáculo para atraer a Podemos a la unidad de la izquierda. La incógnita ahora es ¿quién liderará Sumar?

EE.UU. dice que contestará adecuadamente

La televisión cubana anuncia así que sus guardacostas ha matado a cuatro de los diez tripulantes de una lancha interceptada en sus aguas territoriales. Todos eran estadounidenses de origen cubano. Según la Habana estaban fuertemente armados y dispararon antes. Se agrava la crisis entre Cuba y Estados Unidos. La Casa Blanca asegura que responderá adecuadamente.

Tercera ronda de conversaciones entre Irán y EE.UU.

En unas horas se reanudarán en Ginebra las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre su programa nuclear y misiles balísticos. Trump sigue enviando tropas a la zona para obligar al régimen de los ayatolás a claudicar.