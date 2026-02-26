Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 26 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 26 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 26 de febrero de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Antonio Tejero muere el mismo día en el que se desclasifican los papeles del intento fallido de golpe de estado del 23-F de 1981.

Antonio Tejero será incinerado

Antonio Tejero tenía 93 años, su cuerpo ha sido trasladado al tanatorio de Xátiva. Pasó 15 en la cárcel de los 30 a los que fue condenado. Nunca se arrepintió de su entrada a tiros en el Congreso de los Diputados. El ministro del Interior se ha negado a valorar la figura de Tejero tras su muerte. El gobierno mantiene silencio sobre la caída de un personaje trascendental en la historia de España.

La desclasificación del 23-F

La mujer de Tejero intentó desesperadamente hablar con él durante el fallido golpe de estado. En esas grabaciones, insiste en que el ejército abandonó a su marido. Escucharla ha sido de lo más sorprendente en los documentos desclasificados. También que, para los golpistas, dejar al Borbón libre fue un error. Los secretos archivos avalan el papel de Juan Carlos I.

Yolanda Díaz da un paso al lado

Yolanda Díaz da un paso al lado. Su renuncia abre un nuevo escenario, elimina el obstáculo para atraer a Podemos a la unidad de la izquierda. La incógnita ahora es ¿quién liderará Sumar?

EE.UU. dice que contestará adecuadamente

La televisión cubana anuncia así que sus guardacostas ha matado a cuatro de los diez tripulantes de una lancha interceptada en sus aguas territoriales. Todos eran estadounidenses de origen cubano. Según la Habana estaban fuertemente armados y dispararon antes. Se agrava la crisis entre Cuba y Estados Unidos. La Casa Blanca asegura que responderá adecuadamente.

Tercera ronda de conversaciones entre Irán y EE.UU.

En unas horas se reanudarán en Ginebra las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre su programa nuclear y misiles balísticos. Trump sigue enviando tropas a la zona para obligar al régimen de los ayatolás a claudicar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Dos felaciones y una penetración: la denuncia de una segunda mujer contra Íñigo Errejón

A3 Noticias 2 (14-11-24) Errejón asegura que la denuncia de Elisa Mouliaá es "falsa" y pide declarar lo antes posible para "exponer la realidad de los hechos"

Publicidad

Sociedad

Airam Concepción, desaparecido en La Palma

Encuentran un pantalón vaquero en el mar similar al que llevaba Airam el día de su desaparición

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 26 de febrero de 2026

Marina Marroquí

"Yo, ¿cómo sé si violo?" La educadora Marina Marroquí advierte de la "incapacidad" que presentan muchos jóvenes para saber si están violando

Detienen a Israel Torralba miembro de las GRAPO
Efemérides

Efemérides de hoy 26 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 26 de febrero? 

DAO de la Policía, el comisario principal José Ángel González
Caso DAO

Un comisario denuncia al exDAO de la Policía Nacional por amenazas y coacciones

Airam Concepción, desaparecido en La Palma
Islas Canarias

Búsqueda de Airam en La Palma tras 9 días desaparecido: Analizan la mochila del joven con trastorno del espectro autista

Airam desapareció el pasado 16 de febrero en La Palma. Un amplio dispositivo trata de dar con el paradero del joven de 20 años.

Un joven vapeando
Vapeo

La Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo advierte: el problema del vapeo en menores es el acceso sin control

La plataforma denuncia que cualquier menor puede adquirir un vapeador en comercios no especializados o a través de plataformas online de terceros países.

Cantabria, con una treintena de incendios forestales, valora activar el nivel 1 del Infocat

Cantabria lucha contra 60 incendios provocados y busca a los "delincuentes del mechero"

Estrellita, el gato robótico contra la soledad

Un gato robótico ayuda a los mayores de un centro a combatir la soledad

Accidente de Adamuz

Las víctimas de Adamuz preparan una demanda contra Adif: "Estamos perplejos e indignados"

Publicidad