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CRISIS VIVIENDA

600 euros por una habitación de alquiler: la realidad de muchos jóvenes en España

Barcelona es la ciudad más cara en el precio de alquiler por habitaciones y le siguen otras capitales como Madrid o Palma

600 euros por una habitación de alquiler: la realidad de muchos jóvenes en España

600 euros por una habitación de alquiler: la realidad de muchos jóvenes en España

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Diana Mora
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La crisis de la vivienda es un problema con difícil solución, especialmente para los jóvenes que quieren volar del nido familiar. De hecho, España tiene de las tasas más altas en la edad de independización de población joven en toda Europa. Los jóvenes españoles se emanciparon el año pasado de media a los 30 años, casi cuatro años después que la media europea, que se sitúa en los 26,2.

En ciudades como Barcelona, el alquiler ya cuesta 1.160 euros al mes de media, por lo que habría que destinar más del 90% del salario mínimo para alquilar un piso de forma individual.

Ángel tiene 25 años y no puede permitirse independizarse; vive con sus padres. "Claro que me encantaría vivir yo solo, pero tengo un contrato a media jornada", nos cuenta. Tampoco le saldría rentable destinar más del 50% de su sueldo a alquilar una habitación, dice, que es la media del esfuerzo económico que supone esta opción.

También Álex, de Nou Barris, sigue viviendo con sus padres a sus 29 años, con la esperanza de ahorrar para la entrada de un piso. "Todos mis amigos o viven de alquiler o comparten piso, pero pocos han podido comprar", explica. "La mayoría de ellos han tenido que irse de Barcelona porque aquí es imposible", añade.

Omar sí que vive de alquiler, pero cobra el salario mínimo, 1.200 euros, y su vivienda cuesta más de 900 euros al mes: "Me voy a tener que ir fuera de la ciudad cuando se me acabe el contrato", nos confiesa.

Casos como este se repiten en las grandes ciudades. La única vía para muchos jóvenes es compartir un alquiler entre varios, y pagar por una habitación, en ocasiones, extremadamente pequeña o sin ventana.

Georgina, con 26 años, solo se puede permitir pagar por un cuarto, y aun así invierte en él más del 60% de su sueldo, como muchos otros jóvenes. "Mis compañeras pagan más de 550 euros al mes, como la mayoría de mis amigos", nos dice.

El precio de independizarse nunca había sido tan alto y, para muchos, la única puerta de entrada es la de una habitación cada vez más cara.

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