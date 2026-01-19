Hasta 39 personas continúan desaparecidas tras el choque de los trenes en Adamuz: "Las horas nos están pasando factura"

Hay hasta 39 viajeros desaparecidos tras el accidente ferroviario en Adamuz. Con ello, se extiende la desesperación entre los familiares y hay quienes han compartido fotos de ellos a través de las redes sociales.

Los desaparecidos viajaban en el Alvia Madrid-Huelva. Entre ellos, están el padre y el hermano de una niña de seis años que ha salido ilesa. "Viajaban cinco personas, una niña con seis años que salió por sus propios medios. Los otros cuatro, no han salido, que sepamos" ha asegurado.

Juan lleva tratando saber algo de su hijo y su mujer y dos de sus hijos. "¿Tan difícil es de entender que yo soy el familiar más directo del niño ahora mismo, yo y sus abuelos que estamos ahí?", ha expresado consternado.

Jesús, cuñado de Andrés, desaparecido en Adamuz: "Estamos desesperados"

Asimismo, buscan información de Andrés, funcionario de Córdoba, casado y con dos hijos. Volvía de viaje con unos alumnos. "Estamos desesperados. No sabemos donde buscar ya, a quien llamar más. Las horas nos están pasando factura", ha expresado Jesús, cuñado de Andrés.

Los cuerpos de los fallecidos se concentran en el Instituto de Medicinal Legal de Córdoba. La cifra de muertos ha ascendido a 40. Además, se han contabilizado 152 heridos, de los que 43 están hospitalizados, 12 de ellos -incluido un menor- en unidades de cuidados intensivos.

Tatuajes y cicatrices, claves para identificación de víctimas

La Guardia Civil está pidiendo ayuda con tatuajes, cicatrices y fotos recientes para identificar a los cuerpos. Se han instalado puntos concretos para recoger muestras de ADN, en Madrid, Sevilla, Huelva, Málaga y Córdoba.

En el Centro Cívico Municipal de Córdoba hay diversos familiares que permanecen a la espera de cualquier información sobre sus seres queridos. A lo largo de la mañana de hoy han ido llegando de forma escalonada en un estado de ansiedad, desesperación y entre lágrimas. Asimismo, numerosos efectivos de Protección Civil, la Policía Local y Nacional y Cruz Roja han aportado ayuda psicológica.

También han llegado numerosos camiones y furgones para traer agua y comida, puesto que no saben cuanto tiempo tendrán que esperar para esperar noticias de sus familiares.

Igualmente, en la Estación de Huelva se ha habilitado una oficina. Hay dos fallecidos confirmados. Se trata de un matrimonio ambos periodistas de profesión y hay heridos graves como Mario. Él lo primero que ha hecho ha sido acercarse al centro de salud y ha contado a Antena 3 que el dolor físico pasará pero el mental no.

Cabe señalar que hay onubenses desaparecidos. Por ello, se espera en la comandancia muestras de ADN para agilizar el proceso de identificación de las víctimas.

