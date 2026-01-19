La historia de la niña de 6 años superviviente del accidente de Adamuz en el que ha muerto su familia: "Salió por sus propios medios"

Juan Barroso, el portavoz de una familia de Punta Umbría (Huelva) con cuatro muertos ya confirmados, ha expresado su indignación después de dar mil vueltas, visitar "todos los hospitales" y "varios puntos de información" sin obtener datos oficiales del paradero de sus familiares antes de conocerse su destino tras el accidente en Adamuz que deja ya 40 muertos.

En declaraciones ante los medios de comunicación a las puertas del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, ha compartido su malestar después de que no quisieran confirmar una información extraoficial que localizaba a uno de sus familiares, un niño de 12 años, en ese centro hospitalario.

La niña que logró escapar por su cuenta

La hermana del menor, otra niña de seis años, escapó del tren por su cuenta y ya se encuentra en un hotel descansando, según ha explicado a los medios.

"Viajaban 5 personas. Una niña con 6 años que salió por sus propios medios. Los otros cuatro no han salido, que nosotros sepamos", informaba Barroso.

En el momento de estas declaraciones, no se conocía el estado de las cuatro víctimas, por lo que se refería a ellas como desaparecidos. Sin embargo, ya se ha confirmado su muerte.

Por parte de la menor, ya se encuentra bien y ya descansa con su abuela en un hotel de Córdoba después de recibir tres puntos de sutura en la cabeza. La niña permaneció bajo la custodia de una agente de la Guardia Civil en un hospital.

Indignación ante la falta de información

Las cuatro víctimas mortales eran los padres de estos niños y un primo, que viajaban desde Madrid hacia Huelva en el Alvia accidentado en la tarde de ayer en Adamuz (Córdoba).

"Hemos recorrido todos los hospitales de Jaén, de Úbeda y todos los de Córdoba" y los tres puntos de información que han habilitado, ha subrayado. "Hemos dado 1.000 vueltas de aquí para allá por todos lados, me dicen que mi sobrino puede estar aquí, vengo y me dicen que como no soy familiar directo no me pueden decir nada". Así expresaba Barroso su enfado por la poca claridad e información aportadas antes de conocer el estado de sus familiares.

"No nos dan información porque no la tienen y, si la tienen, no la sueltan", expresaba, además de exigir que se facilitara el nombre de los rescatados para no "hacer sufrir más" y que "las familias descansen".

Confirman la muerte de los cuatro desaparecidos

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado este lunes la muerte de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años.

