España valida por primera vez la escala de la OMS para medir el edadismo

La discriminación institucional es la forma de edadismo más señalada por las personas mayores en España.

Asistencia a una persona mayor en una residencia

Asistencia a una persona mayor en una residenciaIstock

La Fundación HelpAge International España, a través del Observatorio del Edadismo, ha presentado hoy en el Imserso el informe 'El edadismo en España. Análisis de impacto según la Escala del Edadismo de la Organización Mundial de la Salud', elaborado en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de Edimburgo, financiado por el Imserso.

Este estudio representa un hito en la investigación sobre discriminación por edad en Europa y ofrece por primera vez una medición rigurosa y estandarizada del edadismo en España basada en la escala desarrollada por la OMS.

España se convierte así en el primer país de Europa en validar la Escala del Edadismo de la OMS, un instrumento basado en evidencia que permite medir de forma rigurosa y comparable las experiencias de estereotipos, prejuicios y discriminación por razón de edad. La escala ya había sido validada previamente en Moldavia, Libia, Líbano y Colombia por HelpAge International.

El contexto demográfico hace especialmente relevante este análisis: casi 10 millones de personas mayores de 65 años viven actualmente en España, lo que representa el 20,4% de la población, con una esperanza de vida de 84,1 años, una de las más altas del mundo.

El informe analiza las tres dimensiones del edadismo: estereotipos, prejuicios y discriminación, en sus tres manifestaciones: autoinfligida, interpersonal e institucional. Además de su relación con indicadores de salud física, salud psicológica, bienestar y soledad.

Entre los principales hallazgos, el estudio revela que la discriminación institucional es la forma de edadismo más señalada por la población mayor, especialmente en ámbitos como las políticas sanitarias y los servicios sociales. Un 62% de las personas mayores considera que las políticas públicas no responden adecuadamente a sus necesidades.

El informe también muestra una visión crítica sobre su representación en los medios y redes sociales: el 50% siente que las personas mayores no se representan de manera positiva.

Asimismo, el estudio confirma que quienes experimentan mayores niveles de discriminación por edad presentan peores indicadores de salud física y psicológica, mayores niveles de soledad y una menor satisfacción con la vida. En cambio, un mayor nivel educativo actúa como factor protector frente al edadismo autoinfligido, reduciendo la probabilidad de interiorizar estereotipos negativos.

Las personas mayores experimentan niveles bajos-moderados de edadismo, pero no están libres de discriminación por edad, especialmente en el plano institucional y estructural.

El ámbito donde más se percibe edadismo es el institucional: normas y políticas relacionadas con sanidad, pensiones, vivienda o servicios sociales que tienden a tratar a las personas mayores como un grupo homogéneo.

El edadismo también afecta a la salud y al bienestar. Quienes sufren más discriminación por edad presentan peor salud física y psicológica, más soledad y menor satisfacción con la vida. El edadismo es un doble desafío social y sanitario: tiene efectos clínicos, emocionales y debería tratarse también como un problema de salud pública.

Golpea más a quienes ya están en situación de vulnerabilidad como personas en etapas más avanzadas de la vejez, con discapacidad, con menor estatus socioeconómico o sin pareja

A pesar de todo, las personas mayores muestran orgullo y resiliencia, rechazando las visiones negativas de la vejez. Esta autopercepción positiva muestra que el envejecimiento puede ser también una etapa de autonomía, contribución social y sentido.

La educación y la imagen social son palancas de cambio. Un mayor nivel educativo protege frente al edadismo autoinfligido y ayuda a cuestionar estereotipos sobre la vejez.

