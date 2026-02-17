Detenidos dos falsos repartidores por atracar una joyería en Madrid: maniatan a la empleada y se llevan 28.000€

La Policía Nacional ha detenido a dos varones en el distrito madrileño de Vicálvaro por atracar una joyería haciéndose pasar por repartidores y utilizando una furgoneta robada días antes en Zaragoza.

Según la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos ocurrieron el pasado 20 de noviembre. Uno de los autores llamó al timbre del establecimiento simulando realizar una entrega. Cuando la empleada abrió la puerta, el individuo la sujetó por los brazos y la empujó hasta la trastienda. Mientras tanto, el segundo implicado accedió al local y bloqueó la puerta con un paraguas para impedir que se cerrara y facilitar la huida posterior.

Una vez dentro, ambos maniataron a la trabajadora y la amenazaron para que no gritara. Actuaron de forma coordinada: mientras uno vigilaba a la víctima, el otro sustraía las joyas del mostrador. En apenas diez minutos se hicieron con 180 piezas valoradas en más de 28.000 euros, que introdujeron en dos mochilas antes de abandonar el establecimiento, dejando a la empleada inmovilizada.

Contactó con un vecino

La mujer logró zafarse parcialmente y contactó con un vecino, que acudió al lugar, la liberó y avisó a la policía y a los servicios de emergencia.

Tras una investigación que permitió identificar a los presuntos autores, los agentes comprobaron que el atraco se habría cometido para saldar una deuda de unos 5.000 euros contraída por uno de ellos.

Dispositivo de detención

El pasado 4 de febrero se desplegó un dispositivo que culminó con la entrada y registro de dos viviendas en Humanes y Leganés.

En uno de los registros, los policías localizaron a uno de los sospechosos durmiendo en el interior de un vehículo, donde ocultaba bajo el colchón una escopeta simulada. En el otro domicilio se incautaron una pistola simulada y la ropa utilizada durante el robo.

Ambos fueron detenidos como presuntos responsables de delitos de robo con violencia, robo con fuerza y detención ilegal. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso inmediato en prisión.

