Condenan a una profesora por abusar sexualmente de dos estudiantes: se quedó embarazada y abortó

Una profesora ha sido condenada a diez años de cárcel tras ser declarada culpable por dos delitos de agresión sexual de segundo grado con dos de sus alumnos, que trabajaban en una tienda regentada por su familia, a petición de ella.

La jueza del condado de Monmouth, Jill O'Malley, reveló que la maestra Julie Rizzitello, de 37 años, se había quedado embarazada de uno de sus alumnos. A uno de ellos lo conoció cuando él se encontraba en su primer año de instituto en el Wall Township High School en el estado de Nueva Yersey. Las relaciones sexuales ocurrieron entre 2017 y 2018, e incluso la profesora habría animado al joven a tener sexo sin protección. Según informó Jersey Shore Online, ella se quedó embarazada y abortó.

La primera toma de contacto con el adolescente habría sido tras invitarle a su clase durante el almuerzo donde le dijo que había soñado que tenía sexo con él. En el juicio O'Malley leyó la declaración de la víctima que aseguraba que "ningún niño debería sentir una ansiedad enfermiza y ataques de pánico mientras intenta terminar sus estudios" informa 'Daily Mail'.

Por su parte la jueza no dudó en acusar a Rizzitello de "manipular" a sus estudiantes. Sobre esta víctima señaló ser "presa de su profesora, a quien amaba y en quien confiaba, y fue abusado sexualmente por ella". Y añadió que "ahora le cuesta aceptar que haya hecho un aborto y que no se sintiera cómodo con ello".

El segundo adolescente con el que tuvo relaciones sexuales es un chico de 18 años que conoció cuando este se encontraba en su tercer año en el mismo instituto entre abril y junio de 2024.

"Los acosaba y aislaba"

Con ambos habría mantenido "sexo vaginal y oral" en distintas ubicaciones: en la casa de Rizzitello, en un vehículo en un estacionamiento de Wall Township y en la tienda de bagels de Belmar, propiedad de la familia de Rizzitello. O'Mally expresó que la profesora sabía que "estas víctimas eran particularmente vulnerables" y que "los acosaba en un lugar seguro": "Los aislaba".

En 2024 renunció a su puesto como maestra y días después fue arrestada. Antes de esto se puso en contacto con los dos estudiantes pidiéndoles borrar cualquier prueba de contacto con ella. El miércoles, el fiscal del condado de Monmouth, Raymond S. Santiago, publicó la sentencia que decretaba a la profesora "a 10 años de prisión estatal por participar por separado en numerosos actos sexuales con dos de sus estudiantes a lo largo de varios año"

"Estos delitos no fueron incidentes aislados que constituyeran momentos de falta de juicio; fueron casos paradigmáticos de captación de menores, en los que una acusada recurrió repetidamente a tácticas de aislamiento, manipulación y control para sus propios fines egoístas", declaró el fiscal.

Estaba casada y con dos hijos

En 2017 la profesora se casó con el que tuvo dos hijos. Por este motivo, y al no contar con antecedentes pensales, solicitó reducir la sentencia de diez a cinco años. Pero fue denegada y Rizzitello cumplirá condenam quedando sujeta a libertad condicional de por vida y deberá registrarse como delincuente sexual.

El jefe de policía del municipio de Wall, Sean O'Halloran, quiso "elogiar la valentía" de los denunciantes, ya que "nunca es fácil alzar la voz, especialmente cuando el agresor es alguien de confianza".

