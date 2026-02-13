Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Estados Unidos

Condenan a una profesora por abusar sexualmente de dos estudiantes: se quedó embarazada y abortó

Ambos trabajaban, a petición de ella, en la tienda de sus padres. A uno de ellos le animó a tener sexo sin protección.

Imagen de archivo de una clase vac&iacute;a

Imagen de archivo de una clase vacíaPixabay

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

Una profesora ha sido condenada a diez años de cárcel tras ser declarada culpable por dos delitos de agresión sexual de segundo grado con dos de sus alumnos, que trabajaban en una tienda regentada por su familia, a petición de ella.

La jueza del condado de Monmouth, Jill O'Malley, reveló que la maestra Julie Rizzitello, de 37 años, se había quedado embarazada de uno de sus alumnos. A uno de ellos lo conoció cuando él se encontraba en su primer año de instituto en el Wall Township High School en el estado de Nueva Yersey. Las relaciones sexuales ocurrieron entre 2017 y 2018, e incluso la profesora habría animado al joven a tener sexo sin protección. Según informó Jersey Shore Online, ella se quedó embarazada y abortó.

La primera toma de contacto con el adolescente habría sido tras invitarle a su clase durante el almuerzo donde le dijo que había soñado que tenía sexo con él. En el juicio O'Malley leyó la declaración de la víctima que aseguraba que "ningún niño debería sentir una ansiedad enfermiza y ataques de pánico mientras intenta terminar sus estudios" informa 'Daily Mail'.

Por su parte la jueza no dudó en acusar a Rizzitello de "manipular" a sus estudiantes. Sobre esta víctima señaló ser "presa de su profesora, a quien amaba y en quien confiaba, y fue abusado sexualmente por ella". Y añadió que "ahora le cuesta aceptar que haya hecho un aborto y que no se sintiera cómodo con ello".

El segundo adolescente con el que tuvo relaciones sexuales es un chico de 18 años que conoció cuando este se encontraba en su tercer año en el mismo instituto entre abril y junio de 2024.

"Los acosaba y aislaba"

Con ambos habría mantenido "sexo vaginal y oral" en distintas ubicaciones: en la casa de Rizzitello, en un vehículo en un estacionamiento de Wall Township y en la tienda de bagels de Belmar, propiedad de la familia de Rizzitello. O'Mally expresó que la profesora sabía que "estas víctimas eran particularmente vulnerables" y que "los acosaba en un lugar seguro": "Los aislaba".

En 2024 renunció a su puesto como maestra y días después fue arrestada. Antes de esto se puso en contacto con los dos estudiantes pidiéndoles borrar cualquier prueba de contacto con ella. El miércoles, el fiscal del condado de Monmouth, Raymond S. Santiago, publicó la sentencia que decretaba a la profesora "a 10 años de prisión estatal por participar por separado en numerosos actos sexuales con dos de sus estudiantes a lo largo de varios año"

"Estos delitos no fueron incidentes aislados que constituyeran momentos de falta de juicio; fueron casos paradigmáticos de captación de menores, en los que una acusada recurrió repetidamente a tácticas de aislamiento, manipulación y control para sus propios fines egoístas", declaró el fiscal.

Estaba casada y con dos hijos

En 2017 la profesora se casó con el que tuvo dos hijos. Por este motivo, y al no contar con antecedentes pensales, solicitó reducir la sentencia de diez a cinco años. Pero fue denegada y Rizzitello cumplirá condenam quedando sujeta a libertad condicional de por vida y deberá registrarse como delincuente sexual.

El jefe de policía del municipio de Wall, Sean O'Halloran, quiso "elogiar la valentía" de los denunciantes, ya que "nunca es fácil alzar la voz, especialmente cuando el agresor es alguien de confianza".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Varios diputados acaban a puñetazos en el Parlamento turco para evitar que el ministro de Justicia jurase el cargo

Pelea en el Parlamento turco

Publicidad

Mundo

Un coche de la policía francesa en una foto de archivo

Una mujer guarda en el congelador los cadáveres de dos bebés

Imagen de archivo de una clase vacía

Condenan a una profesora por abusar sexualmente de dos estudiantes: se quedó embarazada y abortó

Robo en Turquía

VÍDEO: Un ladrón roba 150 gramos de joyas y huye montado en un burro

La CÍA quiere reclutar espías en China
Espionaje CIA

La CIA intenta reclutar espías en China tras la purga militar de Xi Jinping

Imagen de la cuenta oficial de la red social X @FBIDirectorKash del director del FBI, Kash Patel, que muestra al posible sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie
Desaparición

Giro en el caso Nancy Guthrie: el FBI publica nuevas imágenes y ofrece una recompensa de 42.178 euros por cualquier información

El portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, pone rumbo a Oriente Medio
EE.UU-Irán

El portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, pone rumbo a Oriente Medio

El buque destructor estrella de Estados Unidos y sus buques escolta, que llevan meses desplegado en el Caribe, serán enviados a Oriente medio, según medios estadounidenses. Una medida con la que Washington pretende aumentar la presión sobre Teherán en medio de las negociaciones sobre su programa nuclear.

Mueren dos personas en un tiroteo en una residencia de una universidad en Carolina del Sur, EEUU
Estados Unidos

Al menos dos muertos y un herido en un tiroteo en la residencia de una universidad en Carolina del Sur

Tras tener conocimiento del tiroteo en la residencia, el campus se cerró.

Trump

Trump anula el dictamen que aprobó Obama que establecía los gases de efecto invernadero como nocivos

Coimbra

Coimbra, al borde de la inundación del siglo

Imagen de archivo de médicos en un quirófano

Buscan urgentemente un corazón para un niño de 2 años después de trasplantarle uno "quemado"

Publicidad