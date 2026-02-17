Huelga de médicos
Segundo día de huelga de médicos en España: "Es también por la salud de los pacientes"
Miles de médicos se enfrentan a su segundo día de huelga al Ministerio de Sanidad. Seguirá durante toda la semana y se prevé que se repita una semana de cada mes hasta junio si no obtienen soluciones. Reivindican una reducción de la carga de trabajo y no hacer guardias excesivamente largas.
- La alerta de los médicos por la falta de descanso tras las guardias: "Puedes no tomar la mejor decisión para el paciente"
- Ángela Hernández, portavoz del sindicato Amyts, ante la huelga de médicos: "El ministerio ha decidido no escucharnos"
- "Me marché a Suiza porque veía que el sistema sanitario español maltrataba al personal"
Segundo día consecutivo de huelga de médicos en contra del Estatuto Marco tras un primer día en el que se cancelaron miles de consultas y donde se reclamaron mejoras en sus condiciones laborales. La jornada de paro se prolongará hasta el viernes 20 y se repetirá una semana al mes hasta junio si no obtienen respuestas. Entre las reivindicaciones más repetidas destaca la reducción de sobrecarga de trabajo y no hacer guardias excesivamente largas.
Guardias interminables
Los profesionales denuncian que se enfrentan a jornadas de más de 24 horas en cada guardia, señalando el deterioro físico y mental que esto les produce. "Estar más de 24 horas sin dormir es como consumir alcohol. Se pierden los reflejos, no coordinas bien..." afirma una afectada.
También advierten al impacto psicológico que supone esta situación; la ansiedad anticipatoria. Antes de comenzar a trabajar ya sienten ansiedad sabiendo a lo que se enfrentan; atender entre 50 y 100 pacientes, sin descanso y durmiendo con suerte dos horas, "esta huelga no es sólo por nosotros, sino por los pacientes, si no estamos en buen estado para trabajar no podremos atenderles bien" concluyen.
Cuentan que al principio entraban con ganas de trabajar pero con el tiempo y tras haber dedicado tantas horas sin descanso a las guardias, se convierte en insostenible, "te vas desgastando física y mentalmente y llega un momento en el que no tienes ganas de nada".
Estatuto Marco
Con el Estatuto Marco se limitan las guardias médicas a un máximo de 17 horas consecutivas, eliminando la norma general de 24 horas para mejorar la conciliación y reducir la carga laboral. Aún así, los profesionales siguen en desacuerdo, "de nada nos sirve, el cansancio es el mismo, con una mejora no es suficiente" concluyen.
