Encuentran los cuerpos de una mujer y su hija de 12 años degollados en su casa de Xilxes, Castellón

Este martes por la tarde, la Guardia Civil ha encontrado a una mujer y a su hija de 12 años degolladas en su casa de Xilxes, en Castellón. Fuentes del Ayuntamiento de la localidad han confirmado los hechos. Una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil, tras recibir el aviso, han acudido de inmediato hasta el lugar.

Ha sido el padre y marido de las víctimas quien ha encontrado los cuerpos ensangrentados, tras echar abajo la puerta a patadas. Según las primeras informaciones que apunta el medio 'Las Provincias', el hombre habría recibido una foto de su hija muerta a través de WhatsApp.

Las primeras hipótesis

Tras el hallazgo han comenzado las primeras investigaciones, que según apunta el medio local se estarían centrando en el ámbito familiar de las víctimas, debido a amenazas previas de un pariente cercano. Se trata de una familia a la que seguían de cerca tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Xilxes, ya que habían intervenido en varios episodios de violencia de género y doméstica.

La madre y la niña llevarían tiempo muertas en el interior de la vivienda. Asimismo, tanto las víctimas como el padre sufrían una discapacidad auditiva, motivo por el cual los agentes han precisado la ayuda de un intérprete de lengua de signos para comunicarse con el hombre en la escena del crimen. Pese a su nerviosismo, el marido y padre de la mujer y la menor degolladas habría facilitado a los investigadores datos sobre la persona que podría haber cometido el doble asesinato.

Además, la imagen de la niña degollada también la habría recibido el jefe de la Policía Local de Xilxes, que avisó de inmediato a la Guardia Civil.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el hallazgo en Xilxes y se irá actualizando a medida que vayamos conociendo más información.

