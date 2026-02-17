Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una niña de 6 años tras precipitarse de un piso en Salamanca

El aviso se ha producido sobre las 19:52 horas y los sanitarios han intentado reanimar a la pequeña sin éxito.

Varias ambulancias en Salamanca

Varias ambulancias en Salamanca EFE

Luis Alcantud
Actualizado:
Publicado:

Una niña de 6 años ha muerto este martes tras precipitarse desde un sexto piso en Salamanca. Así lo confirman fuentes policiales a Antena 3 Noticias. El aviso se ha producido sobre las 19:52 horas. Los sanitarios han intentado reanimar a la pequeña sin éxito.

El trágico suceso ha tenido lugar en la Calle Valencia, una de las más conocidas del centro de la ciudad. Hasta allí se desplazaron agentes de la Policía Local de Salamanca, de la Policía Nacional y personal sanitario de Sacyl, que envió al equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de San Juan junto a una UVI móvil. La madre de la menor también ha tenido que ser atendida, visiblemente afectada por los acontecimientos.

La Policía Local se ha encargado de acordonar la zona para que se llevaran a cabo las labores de reanimación y cortar la circulación en la calle, mientras los agentes de la Policía Nacional trabajaban para esclarecer los hechos.

Según apunta el medio local 'Salamanca24horas', pasadas las 20:45 horas personal de Medicina Forense y de la Policía Científica se han presenciado para llevar a cabo el levantamiento del cadáver y el traslado al Instituto de Medicina Forense. En ese mismo momento han tenido que intervenir un equipo de psicólogos del 112 Castilla y León para atender a la madre de la menor fallecida.

Según el mismo medio, la niña estaba jugando en un sofá próximo a la ventana cuando ha sufrido la caída al vacío.

