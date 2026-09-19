Quinto aniversario del volcán de La Palma: "El dolor sigue estando"

Cinco años después de la erupción del volcán de Tajogaite, en la isla de La Palma, los palmeros no olvidan ese momento. Tara y Ubai recuerdan cómo veían la lava acercarse cuando fueron evacuados, ella estaba embarazada de ocho meses en ese momento: "No sabíamos si íbamos a perder la casa por esa colada", dice Tara mientras señala el muro de lava que quedó a las puertas de su vivienda.

Por suerte se paró a tiempo y no perdieron la casa pero sí, parte de su finca de plataneras: "Se nos llevó parte de la finca y la otra parte se quedó un año y pico largo sin agua y tuvimos que arrancarla y empezar de cero", explica Ubay. Más de mil fincas agrícolas fueron arrasadas y solo se han podido recuperar a día de hoy el 37% de ellas.

La isla comienza a reconstruirse con nuevas carreteras y viviendas construidas sobre la lava, pero barrios enteros desaparecieron para siempre. Carlos ha construido una casa sobre la misma colada que sepultó su antigua propiedad, y mirando al frente recuerda: "Donde alcanza la vista, eran todo vecinos". En cambio ahora todo el paisaje es negro y apenas asoman algunas casas, muchas de ellas medio sepultadas y algunas nuevas que se están construyendo.

Cinco años después todavía quedan zonas de exclusión por la elevada concentración de gases. La casa de Eva está en una de esas áreas: "En la Bombilla, pero no me dejan entrar, seguramente por los gases. Además está llena de arena del volcán", nos cuenta desde su casa contenedor. Vive allí desde hace unos tres años a la espera de una vivienda social hasta que pueda volver a la suya.

En La Bombilla y Puerto Naos, los bomberos realizan mediciones de gases a diario en las zonas de exclusión donde todavía no se puede acceder: "Para realizar tareas de mitigación como sellados de botes sifonicos o tubos de desagüe etc", explica el jefe de Bomberos de La Palma.

Los afectados por la pérdida de primeras viviendas ya han recibido las ayudas y compensaciones pero nos dicen que en ocasiones no son suficientes: "Nos están compensando por el año 2021, una vivienda que antes salía 100.000 euros, ahora ni con 300.000 la haces", explica Marcelino, representante vecinal del barrio de La Laguna.

Un estudio reciente ha desvelado que muchos palmeros han sufrido consecuencias en la salud por los gases del volcán: "Patologías respiratorias persistentes y no curables", explica el catedrático en medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Santiago de Compostela, Alberto Ruano.

Además de un sentimiento de pena que muchos no consiguen abandonar: "El sentimiento sigue y el dolor sigue estando. Nosotros los mayores no lo vamos a olvidar, nos vamos a ir con esto", dice emocionado Marcelino.

Poco a poco La Palma va resurgiendo de las cenizas del volcán, pero lo que ocurrió el 19 de septiembre de 2021, nunca se borrará del recuerdo de los palmeros.