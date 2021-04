Muchos 'ravers' recordarán siempre dónde estaban aquel día. El 20 de abril de 2018. Aquel día fue viernes, preámbulo de fiesta y de fin de semana. A la vuelta de la esquina se presentaba la primavera y las cálidas noches veraniegas. Pero el tiempo se paró durante un momento para miles de seguidores del DJ Avicii. Se filtraba la noticia de que Tim Bergling, más conocido como Avicii, había sido encontrado muerto en Muscat, Omán. La música electrónica había perdido a uno de los DJ más importantes del momento. Avicii se suicidó a la edad de 29 años.

La escena de la música dance ha echado mucho de menos a Avicii desde su prematuro fallecimiento hace tres años. Llegando a la cima de la escena de la música electrónica con éxitos como "Levels", "Wake Me Up", "I Could Be The One" y "Hey Brother". Su legado perdura hasta el día de hoy. Avicii inspiró a innumerables artistas.

24 horas, 365 días de fiesta

Hoy, uno de los festivales de música dance más importantes del mundo rendirá homenaje a Avicii. One World Radio de Tomorrowland marcará el tercer aniversario de la muerte del DJ sueco con un programa dedicado a su carrera.

Avicii, cuyo verdadero nombre era Tim Bergling, murió a los 28 años en un centro turístico de Omán el 20 de abril de 2018. Su muerte desencadenó un debate sobre la industria de la música dance. Desde la cuenta oficial de Avicii, hace dos años, se comunicaba que la "Fundación Tim Bergling abogará por el reconocimiento del suicidio como una emergencia sanitaria mundial y promoverá la eliminación del estigma asociado a la discusión de los problemas de salud mental".

La salud de Avicii

Avicii había sido víctima de numerosos problemas de salud. la adicción al alcohol le provocó una pancreatitis aguda por la que tuvieron que extirparle la vesícula biliar y el apéndice en 2014. Un año antes, en Australia, se había negado a entrar en el quirófano porque estaba apunto de lanzar un nuevo LP, 'True'.

En el documental sobre su vida, los médicos advierten a Avicii que va a sufrir dolores considerables por no operarse y el equipo que lo acompaña discute sobre cómo seguir con la gira internacional. Mientras lucha con los efectos de la medicación, uno de sus asistentes le pregunta si puede hacer entrevistas telefónicas: necesitan promocionar el próximo show.

La biografia de Avicii

La biografía de Avicii, "Tim: La biografía oficial de Avicii", aprobada por la familia, dibuja la imagen de la vida del difunto DJ sueco, incluidos los problemas de salud contra los que luchó. Se publicará oficialmente el 16 de noviembre.

Detrás de la biografía de Avicii está la pluma del periodista de investigación sueco y galardonado, Mans Mosesson, que documenta la carrera del productor musical mundial mientras regresa sobre los pasos del DJ en los lugares de moda de la música dance como Miami, Ibiza y Los Ángeles.

Además, la familia de Avicii planea donar las ganancias del libro a la Fundación Tim Bergling, creada tras el suicidio del joven Avicii de 28 años, para apoyar las causas relacionadas con las enfermedades mentales y la prevención del suicidio.