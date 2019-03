El 11.833, el segundo premio de 'El Niño', se reparte en seis provincias

Los agraciados con este segundo premio se repartirán un millón de euros. La última cifra tanto del primer premio, el 70.013, como del segundo terminan en 3.

La Administración número 4 de Burgos, ubicada la calle Merced, junto a la Catedral, devolvió íntegramente los décimos agraciados con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño', un total de 20 series adquiridas por consignación que hubieran alcanzado un valor de 20 millones de euros en total.

Alegría en Valencia

El segundo premio también ha sido vendido en la administración de lotería ubicada en la Plaza del Ayuntamiento, 23 de la ciudad de Valencia -conocida como 'Bello'-.

El titular de la administración, Juan Carlos Bello, ha asegurado que está "muy contento" y que la "mayor satisfacción para un administrador es dar un premio del sorteo extraordinario".

"En Navidad no lo pudimos dar por muy poco" y en 'El Niño', aunque sea un segundo premio "me conformo", ha agregado.

Bello ha explicado que se trata de un premio "muy repartido" pero que no conoce cuántas series y boletos ha vendido. "No sé si es una serie, cinco, quince o veinte, pero completo no porque está muy repartido".