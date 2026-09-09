Los vecinos de Ceuta, indignados con Marlaska: "Le invito a mi casa 24 horas y que vea él la inseguridad subjetiva que dice"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tenido que dar explicaciones este miércoles en el Congreso ante sus palabras de "inseguridad subjetiva" en Ceuta. "Entendemos perfectamente ese sentimiento de inseguridad subjetiva, consecuencia de lo vivido y de la situación", dijo el ministro. En el Congreso ha insistido en lo mismo: "Es objetivo y es claro el sentimiento subjetivo de inseguridad de los ceutíes. Y justificado, y nosotros con todos los medios lo vamos a revertir", ha señalado en respuesta a la diputada del PP Ana Vázquez, quien ha reprochado que los niños han tenido que ir "escoltados con gas pimienta a los colegios por policías y guardias civiles".

A quienes peor les han sentado estas palabras de Marlaska es a los ciudadanos de Ceuta que aseguran que sí existe esa inseguridad en las calles de Ceuta. Algunos cuentan a Antena 3 Noticias que han llegado a ser testigos de altercados como robos o peleas, a la vez que reconocen que hay zonas más conflictivas que otras, como la de la playa de El Trampolín, donde se concentran la mayoría de migrantes.

"Le invito a mi casa 24 horas simplemente y que él vea la inseguridad subjetiva que dice", señala un vecino, mientras otros más indignados se muestran tajantes: "puñetera vergüenza lo que estamos viviendo aquí".

El CNI alertó de los llamamientos en Ceuta

Precisamente este miércoles, se ha conocido que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos en Ceuta, de "posibles intentos de entrada" a la ciudad autónoma durante la semana de la Fiesta del Trono, que tenía lugar el día 30, por los llamamientos en redes sociales que detectó. Así aparece en una nota informativa de "alerta temprana" del CNI que se incluye entre los 40 documentos sobre la crisis migratoria de Ceuta que el Gobierno ha publicado esta tarde, tras su desclasificación por el Consejo de Ministros.

En esa nota, el servicio de inteligencia recoge algunos de los mensajes que figuran en grupos de Whatsapp y Facebook, de los que concluye la existencia "de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono".

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