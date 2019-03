Rubalcaba: "Digo sí, me voy a presentar a las primarias"

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha confirmado que concurrirá a las primarias del PSOE. Rubalcaba ha agradecido contar con todo el apoyo del PSOE. "Es importante tener la confianza de tu gente", ha afirmado.

"Lo voy a hacer, estoy a vuestra disposición, me voy a presentar a las primarias, voy a ir a las agrupaciones, creo honestamente que tengo mucho apoyo de la gente pero voy a ir", ha añadido.

En su intervención ante el Comité Federal del PSOE, el máximo órgano del partido entre Congresos, ha elogiado que el partido ha hecho un "ejercicio de responsabilidad y madurez respetando los tiempos y las formas".

"He llegado hasta aquí habiéndolo hecho y no he hecho ni una sola declaración, se cuentan con los dedos de las dos manos los compañeros que me han oído hablar de ello en privado", ha dicho Pérez Rubalcaba.