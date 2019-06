La selección de fútbol de Haití se enfrenta a un equipo de mutilados por el seísmo.

Primer aniversario del terremoto de Haití

Un año después del peor terremoto en los últimos 240 años en Haití la situación es critica. La reconstrucción del país no avanza, hay más de 1200 campos de refugiados donde los delincuentes roban y violan a las mujeres. El poder político no existe pues las elecciones no ofrecen resultado alguno. Y UNICEF alerta sobre la situación de los niños, 380000 se sobreviven solos en los campos de refugiados.