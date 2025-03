Tu semen te avisa de cuánto vas a vivir: un estudio relaciona la calidad de tu esperma con la esperanza de vida

¿Qué fue antes el huevo o la gallina? Muchas veces el enfoque sobre el que ponemos la lupa cambia las conclusiones. Recientemente, 'Embriología en Human Reproduction', publicó los resultados de un estudio realizado por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y dirigido por la doctora Lærke Priskorn, investigadora principal, y el doctor Niels Jorgensen, andrólogo jefe. El resultado del mismo era que la calidad del semen podría ser un factor fundamental en el envejecimiento masculino.

Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias quisimos conocer esta curiosa relación preguntando a los expertos y hablamos con el doctor Ignacio Moncada, presidente de la Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva. Para el estudio en cuestión se analizaron los datos de 78.284 hombres a los que se les evaluó la calidad del semen entre 1965 y 2015. Se trata de la muestra mayor estudiada con relación al vínculo entre la calidad del semen y la mortalidad. Eran parte de la muestra hasta cumplir los 50 años y lo que descubrieron es que aquellos con un número total de espermatozoides móviles de más de 120 millones podían esperar vivir dos o tres años más que los hombres con un recuento total de espermatozoides móviles de entre 0 y 5 millones.

El doctor Moncada nos explica que, según los criterios que determina la OMS, se considera un semen de calidad el que tiene "aproximadamente 15 millones de espermatozoides por centímetro cúbico, por mililitro. Una cantidad mínima de 1,5 mililitros por el eyaculado, y por lo tanto, hacen aproximadamente 40-45 millones de espermatozoides por eyaculación", advierte el médico que "de esos "espermatozoides que se eyaculan muchos de ellos tienen formas anormales, pero eso entra dentro de la normalidad" además también apunta que la motivilidad será del 30%.

En concreto, la doctora Priskorn explicó que calcularon la esperanza de vida de los hombres en función de la calidad de su semen y descubrimos que los hombres con la mejor calidad podían esperar vivir dos o tres años más, en promedio, que los hombres con la peor calidad de semen. Además, indican que esta asociación no se explicaba por ninguna enfermedad en los diez años anteriores a la evaluación ni por el nivel educativo. Cuando exponemos esta teoría al doctor Moncada, el matiza que tiene "la impresión de que es un poco al revés". Es decir, "viven más los individuos que tienen mejor semen, quizás no sea adecuado, lo que quizás sea más probable es que tengan mejor semen los individuos que tienen mejor salud y que luego viven más. ¿Por qué tienen mejor calidad de semen? Porque están mejor de salud y por eso viven más. Yo creo que no por modificar el semen se va a prolongar la vida, sino mejorando las calidades de vida, la situación de salud basal. Eso va a permitir que uno viva más y va a mejorar la calidad del semen".

Moncada nos explica que hay otro estudio anterior, que se publicó a finales de los años 90, y que se hizo en una localidad de Gales, para el que se tomaron 1.000 individuos y se les siguió durante 10 años. "Se vio que vivían más los hombres, que tenían más actividad sexual, más orgasmos. Claro, la interpretación de viven más porque tienen más orgasmos, pues tengamos muchos orgasmos que viviremos más, probablemente es al revés. Probablemente, tienen más actividad sexual los que se encuentran bien de salud y eso se relaciona con que viven más, pero no por los orgasmos, sino porque tienen mejor salud. Solo mejorando la calidad del semen, que podría ser tomar determinados antioxidantes, podría mejorar la supervivencia, pero sería diferente si esos individuos mejoraran sus estilos de vida, dejaran de fumar, perdieran peso, controlaran su hipertensión, su diabetes y, seguramente, eso les permitiría vivir más y tener mejor calidad de semen".

Y otra pregunta que cabe hacerse es ¿por qué empeora la calidad del semen? Para lo que Ignacio Moncada explica: "Sin duda alguna tienen que ser factores externos, factores ambientales y que hacen que distintas sustancias que inhalamos, por la mala calidad del aire, o que están en la comida que tomamos, que tengamos una vida menos natural que antes, hacen que la calidad del semen haya empeorado a lo largo de los años. Por eso, esos parámetros que ahora son así han bajado antes eran más altos. Las razones son múltiples, pero generalmente se considera que son factores tóxicos ambientales".

En el estudio se identifica un subgrupo de pacientes con mayor riesgo. Este estudio sugiere que podemos identificar subgrupos de hombres con una calidad del semen deteriorada que, aparentemente, están sanos cuando se evalúa su calidad del semen, pero que tienen un mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades más adelante en la vida.

