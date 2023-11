La calidad del semen de los españoles depende de su código postal

En España, la calidad del semen de los varones ha descendido, es un hecho que se lleva estudiando desde hace años. Lo que ahora se ha demostrado es que, además, el número de espermatozoides móviles es diferente en función de la localización geográfica.

Así lo ha demostrado un estudio multicéntrico presentado por la doctora en Biología y experta en Reproducción Asistida y Bioética, Rocío Núñez Calonge en el 31º World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI), celebrado en Viena.

"Existe actualmente una preocupación sobre el descenso de la calidad de semen de los varones y, en concreto, el número de espermatozoides, que ya comenzó en los años 90 con la publicación de un trabajo que recogía datos de 50 años", ha señalado la investigadora.

El estudio analizó un total de 872 muestras de varones que acudieron a realizar el análisis de semen para el estudio de fertilidad que incluía: volumen, concentración espermática y movilidad total y activa.

Además, la investigación quiso demostrar la existencia de diferencias en la calidad del semen en función de la localización geográfica. "Para poder comprobarlo, hemos realizado un estudio comparando la calidad de semen en 11 centros de España localizados en Alicante, Madrid, Lérida, Almería, Málaga, Valencia, Zaragoza, Murcia, Granada, Cádiz y Asturias", explicó la experta.

La media de edad de los pacientes fue de 38 años y con sus muestras se encontraron "diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes centros respecto al volumen, la concentración espermática y la movilidad total", describió la doctora Núñez Calonge.

Semen por comunidades autónomas

En cuanto a la concentración de espermatozoides, los pacientes de Almería, Málaga y Oviedo son los que mejores datos presentaron. Por el contrario, los de Cádiz, Lleida y Granada presentaron la concentración más baja.

Pero, más importante que la concentración de espermatozoides es el número total de espermatozoides móviles que hay en el eyaculado, "ya que ese es el parámetro que se relaciona con la calidad de semen o la posibilidad de fertilidad", explicó Rocío Núñez Calonge.

En este sentido, los varones de Oviedo presentaron los mejores datos (102 millones de espermatozoides) y los de Granada, los peores (43 millones de espermatozoides). La diferencias es estadísticamente significativa.

"Este estudio ha revelado diferencias significativas en la calidad de semen de varones de distintas comunidades españolas. Dado que la determinación de los distintos parámetros se ha realizado con la misma metodología, las diferencias no pueden deberse a las variaciones entre laboratorios", aseguró la doctora .

De momento se desconocen las causas de las diferencias, "una explicación podría ser el estilo de vida u otros factores ambientales", comentó la experta.