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¿Por qué es clave el entrenamiento de fuerza a cualquier edad?

Ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular y a mantener la autonomía con el paso de los años

¿Por qué es clave el entrenamiento de fuerza a cualquier edad?

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Lorena Martín
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Trabajar la musculatura ayuda a mantener la forma física y la autonomía con el paso de los años, y también puede contribuir a prevenir problemas cardiovasculares, así como la pérdida de masa muscular.

El director técnico de Clubs Dir, Rubén Chaves, destaca que el entrenamiento de fuerza "no es solo levantar grandes pesas ni está reservado a quienes buscan ganar músculo". Puede realizarse con máquinas, cargas externas, cintas de resistencia o utilizando el propio peso corporal, lo que se denomina entrenamiento funcional. Y sus beneficios van mucho más allá de la estética.

Chaves destaca que este tipo de ejercicio consiste en someter al músculo a una resistencia o carga para que se fortalezca. Una de las principales ventajas es prevenir enfermedades cardiovasculares y, sobre todo, conservar la capacidad física con el paso de los años.

Mantener la fuerza para conservar la autonomía

A partir de los 40 años, trabajar la musculatura cobra todavía más importancia. "Es imprescindible", señala Chaves, especialmente si queremos mantener una buena calidad de vida.

Se trata de conservar la fuerza necesaria para acciones tan cotidianas como levantarse, cargar la compra o subir las escaleras.

El entrenamiento de fuerza realizado de forma regular ayuda a combatir la pérdida progresiva de masa muscular asociada a la edad y favorece que podamos mantener nuestra independencia durante más tiempo. Además, este tipo de ejercicio puede contribuir a mejorar la salud ósea, la movilidad y la composición corporal, además de reducir el riesgo de determinadas lesiones y enfermedades.

"Nada más lejos de la realidad"

Alrededor del entrenamiento de fuerza hay muchos prejuicios. Uno de los más extendidos es pensar que es exclusivo para culturistas o personas que quieren tener una apariencia muy fuerte. Otro sería que no es adecuado para mujeres mayores. "Nada más lejos de la realidad", asegura Chaves. Como ejemplos de ejercicios para mantener la forma física están las sentadillas, las planchas o las flexiones, ejemplos de trabajo de fuerza que pueden realizarse incluso utilizando únicamente el peso del propio cuerpo.

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