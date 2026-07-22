Calcular el riesgo de padecer un cáncer de mama antes de que el tumor aparezca es posible gracias a 'Mamorisk'

Calcular el riesgo de padecer un cáncer de mama antes de que el tumor aparezca. Bajo ese objetivo, el de adelantarse a la aparición de uno de los cánceres más comunes entre las mujeres, nace 'MamoRisk'.

Su investigadora principal, Manuela Gago, del IDIS, nos explica en que consiste este proyecto, del que ella y su equipo se sienten profundamente orgullosos: "'Mamorisk' es un proyecto de investigación que pretende mejorar el cribado de cáncer de mama, Lo que queremos es realizar un cribado más personalizado, un modelo de predicción individual del riesgo de padecer este tipo de cáncer. Un traje a medida para cada mujer, que tenga en cuenta una serie de factores que sabemos que pueden aumentar o disminuir ese riesgo".

Nos explica Manuela que "desde hace unos 50 años y hasta ahora se usaba el mismo modelo para todas las mujeres, sin tener en cuenta el riesgo particular de cada una. Con los adelantos tecnológicos que tenemos hoy en día, con la medicina de precisión, podemos personalizar los cribados introduciendo esos factores en una calculadora de riesgo".

¿Qué factores se meten en esa "calculadora"?

Para obtener ese cribado personalizado se introducirán todos los factores de riesgo/proyectivos del cáncer de mama identificados hasta la actualidad: factores no-genéticos (peso, altura, antecedentes familiares, factores reproductivos y hormonales y factores relacionados con el estilo de vida), factores genéticos (puntuación de riesgo poligénico y variantes patogénicas determinadas mediante secuenciación) y factores mamográficos (medidos en detalle con técnicas de Inteligencia Artificial).

Mamorisk ayudará a poner "una etiqueta de riesgo a cada mujer"

El proyecto contará con la participación de mujeres pertenecientes a los Programas de Cribado del Cáncer de Mama de 14 CCAA: unas 10.000 mujeres. Los resultados de los estudios ayudarán a poner una "etiqueta de riesgo a cada mujer", para que se puedan beneficiar de un seguimiento más intensivo y cuidadoso y de tratamientos quimiopreventivos o estrategias de reducción de riesgo:

"El objetivo principal es identificar a las mujeres con más probabilidad de desarrollar cáncer de mama en un futuro, clasificando su riesgo en bajo, medio o alto. Así, al ser capaces de identificar a aquellas con mayor peligro de sufrirlo podremos hacer una diagnosis en fases iniciales y un seguimiento intensivo", apunta Manuela Gago.

¿Por qué Galicia lidera este proyecto pionero?

La investigadora principal de 'Mamorisk' nos lo explica: "El sistema sanitario gallego tiene un programa de cribado de cáncer de mama que funciona muy bien. Hay una elevada participación de las mujeres gallegas en los programas de detección del cáncer de mama. Tenemos mucha información, y eso ha permitido que Galicia lidere este proyecto de carácter nacional".

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