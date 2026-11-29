El fit-truck llega un día más a Trigueros del Valle, en Valladolid. Se trata de un gimnasio itinerante que acerca a cerca de trescientos mayores de la provincia los beneficios del entrenamiento de fuerza. Antes de que los usuarios comiencen su clase en plena Plaza Mayor, Diego Casado, su monitor, prepara los aparatos que sus alumnos utilizarán durante los siguientes sesenta minutos.

“Podría estar horas hablando de los beneficios de los ejercicios de fuerza, pero el más importante es que fortalecen la musculatura y los huesos desde dentro. Esto es fundamental para prevenir caídas y ganar calidad de vida”, explica el joven. La sesión consiste en un circuito con material práctico que combina diferentes grupos musculares y en el que los participantes van rotando cada cuarenta segundos. Los ejercicios reproducen movimientos habituales de la vida cotidiana. “Simulamos acciones como sentarse y levantarse de una silla o coger las bolsas de la compra, con posturas que después puedan realizar correctamente en su día a día”, concreta Casado.

Los alumnos van llegando y, tras un calentamiento completo, ocupan sus posiciones. Todos coinciden en algo: en poco tiempo ya han empezado a notar los resultados. “Te sientes más ligera y más ágil”, explica una de las usuarias. Otra asegura que se cansa menos al subir las escaleras. “Cuanto más tiempo mejor”, afirma una tercera. “Hay que moverse, hay que apuntarse a todo y, además, lo pasamos muy bien”, concluye otra vecina.

El proyecto, desarrollado en colaboración con la Diputación de Valladolid, se enmarca en una iniciativa de investigación y retención del talento de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC). “En solo tres meses ya hemos observado beneficios tanto a nivel fisiológico como psicológico”, señala Francisco José Pinto, director del Departamento de Ciencias de la Salud de la UEMC. “Los primeros resultados apuntan a que, con tan poco tiempo de intervención, ya se producen cambios significativos en la fuerza de prensión manual, es decir, en la capacidad de agarre, y también en la capacidad de marcha, un indicador directamente relacionado con el riesgo de caídas”, asegura.

Numerosos municipios ya han mostrado interés por sumarse a la iniciativa.

Pedro Pérez, alcalde de Trigueros del Valle, anima a otros pueblos a seguir el ejemplo: “Los participantes tienen un entrenador personal que está pendiente de ellos en todo momento y, además, pueden entrenar a la puerta de casa”. “En un pueblo pequeño esto es fundamental, porque, para acceder a algo parecido, tendría que desplazarme hasta Valladolid y eso es imposible”, comenta una vecina.

Dos días a la semana, una hora de circuito que termina con unos estiramientos y, como en toda buena práctica deportiva, un fuerte aplauso colectivo para cerrar la sesión.

La importancia de este tipo de iniciativas va mucho más allá del ejercicio físico. Está demostrado que, a partir de los 65 años, el entrenamiento de fuerza combate la pérdida progresiva de masa muscular y fuerza asociada al envejecimiento, un proceso conocido como sarcopenia. Mantener una musculatura fuerte ayuda a conservar la autonomía, mejorar el equilibrio, facilitar las actividades cotidianas y reducir el riesgo de caídas y fracturas. Además, contribuye a preservar la salud ósea y metabólica y tiene efectos positivos sobre el bienestar emocional. Por eso, incorporar ejercicios de fuerza adaptados a las capacidades de cada persona, con una supervisión adecuada y de forma regular, es una de las mejores herramientas para favorecer un envejecimiento activo, saludable e independiente.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.