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¿Es malo pasar muchas horas sin comer a partir de los 60 años?

La falta de apetito y los ayunos prolongados pueden poner en riesgo la salud de las personas mayores. Los especialistas recomiendan vigilar la alimentación para prevenir la pérdida muscular y la desnutrición.

Imagen de una persona mayor comiendo

¿Es malo pasar muchas horas sin comer a partir de los 60 años? | antena3noticias.com

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Ane Alberdi
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A medida que cumplimos años nos cambia el metabolismo, el cuerpo y también nuestra forma de alimentarnos. Puede que a veces comamos más de lo normal, que el ritmo de vida nos altere el horario de las comidas o incluso que a veces nos saltemos alguna. No desayunar por falta de apetito o pasar buena parte de la mañana tomando únicamente un café puede parecer inofensivo. Sin embargo, pasar muchas horas sin comer puede dificultar que el organismo reciba los nutrientes que necesita.

Un estudio del Instituto Karolinska de Suecia, publicado en la revista científica 'Journal of Internal Medicine', ha analizado durante 15 años la evolución de casi 3.000 personas mayores de 60 años. Los investigadores observaron que quienes pasaban entre 14 y 24 horas sin comer, acumulaban enfermedades crónicas con mayor rapidez, especialmente las personas mayores de 78 años. A pesar de ello, los resultados no aseguran que el ayuno sea el responsable directo, pero sí ponen el foco en los posibles riesgos que supone prolongar el tiempo entre las comidas.

Una de las principales preocupaciones es la pérdida de masa muscular, que puede reducir la fuerza, y por ello dificultar las tareas cotidianas y aumentar el riesgo de caídas y dependencia. Pero a esto se suman otros factores, como las enfermedades crónicas y determinados medicamentos. En las personas con diabetes, por ejemplo, saltarse una comida puede favorecer una bajada de azúcar en sangre si siguen ciertos tratamientos. Con otro tipo de fármacos puede variar su absorción o eficacia dependiendo si se ha comido o no anteriormente.

Pero la cuestión es: ¿por qué comen menos algunas personas mayores? En su mayoría no es por elección propia. En ocasiones, detrás de esa reducción hay "problemas para masticar o tragar" que afectan directamente a la ingesta de comida, "efectos secundarios de la medicación" que podrían variar el apetito o "cambios en el metabolismo", cuenta la nutricionista Andrea Bausela.

Para evitar una alimentación insuficiente, puede ser útil repartir la ingesta en varias comidas pequeñas, que lleguen a tener suficientes proteínas, energía y líquidos. Pero estas recomendaciones son iguales para todos, ya que las necesidades dependen del estado de salud y de la actividad de cada persona. Lo que sí hay que tener claro es que, si aparece una pérdida de peso inexplicable, debilidad o falta de apetito continuada, conviene consultar con un profesional sanitario.

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