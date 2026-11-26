La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una nueva alerta sanitaria ante la posible presencia de fragmentos de vidrio en diferentes productos elaborados con frutos secos. Entre los alimentos afectados se encuentran variedades de pipas de girasol, cócteles de aperitivos y mezclas para ensaladas que se comercializan en algunas de las principales cadenas de supermercados del país.

En un comunicado, la AESAN ha señalado que la notificación de alerta ha sido comunicada por las autoridades sanitarias de Cataluña a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) después de que la propia empresa les haya detectado la incidencia mediante sus mecanismos de autocontrol, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad alimentaria.

Según ha informado la agencia, la distribución inicial se ha producido en la mayor parte del territorio nacional y se ha trasladado la información a las autoridades autonómicas competentes para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Además, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

Los lotes afectados

Los productos implicados son:

Mix Spring & Go (Auchan, lotes 1127091 con fecha de consumo preferente 12/12/2026 y 1128091 con fecha 15/03/2027, bolsas de 40 gramos)

Mix para ensalada con bayas de goji (El Corte Inglés, lote 112747 con fecha 22/01/2027, tarrina de 250 gramos)

Bolsas de 125 gramos de pipas de girasol peladas fritas (1127555 con fecha 03/02/2027, 1128181 con fecha 17/03/2027 y 1128258 con fecha 28/03/2027)

Una tarrina de 400 gramos de Cóctel fiesta (1128079 con fecha 16/03/2027) y tarrina de 250 gramos de pipas de girasol peladas (1128238 con fecha 28/03/2027)

Pipas de girasol de Lidl (lotes 1127796 con fecha 10/03/2027, 1128182 con fecha 17/03/2027 y 1127704 con fecha 20/02/2027)

Bolsas Natura Mix Antiox de Borges (1127306 con fecha 14/04/2027, 1127948 con fecha 10/06/2027 y 1127774 con fecha 19/05/2027)

Cóctel bolero de alipende (lote 1127790 con fecha de 28/01/2027), en bolsas de pipas peladas de alipende (1127868 con fecha 09/02/2027) y en bolsas de Mix picoteo de alipende (con fecha 09/02/2027)

Bolsas de pipas de girasol natural peladas de Carrefour (lotes 2100700 con fecha 18/02/2027, 2100768 con fecha 01/03/2027, 2100901 con fecha 05/04/2027)

Otras bolsas de Carrefour (lotes 1127427 con fecha 17/07/2027 y 1127901 con fecha 03/09/2027)

Bolsas Mixtus Party de Medina (1127780 con fecha 21/02/2027)

La ingestión accidental de fragmentos de vidrio puede ocasionar lesiones en la boca, la garganta o el aparato digestivo. Por eso, es especialmente importante comprobar los números de lote impresos en los envases y buscar atención médica si existe la sospecha de haber ingerido algún fragmento.