Tras décadas de ensayos fallidos, el hallazgo de unos extraordinarios anticuerpos en una paciente sudafricana ha impulsado el mayor avance reciente para desarrollar una vacuna eficaz contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), tal y como desvela un artículo científico publicado en la revista 'Nature' y firmado por el experto en biomedicina y microbiología y genética Ewen Callaway.

"Es un hito muy importante"

Se habría conseguido por primera vez en monos que una estrategia de vacunación desencadene la producción de los llamados anticuerpos ampliamente neutralizantes (bnAbs), moléculas capaces de frenar por completo la infección de múltiples cepas del VIH antes de que comience. "Nadie lo había logrado antes. Es un hito muy importante", señaló el virólogo del Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos) Rogier Sanders. Sanders es uno de los mayores referentes mundiales en vacunología experimental.

Los ensayos clínicos iniciales en seres humanos con componentes de estos preparados demostraron que el organismo puede generar con éxito células precursoras de dichos anticuerpos, un "paso decisivo para alcanzar una inmunización definitiva" contra el virus causante del sida.

La nueva estrategia científica, denominada 'direccionamiento de la línea germinal', se inspira en la evolución inmunitaria de la mujer denominada con el seudónimo científico CAP256, una joven de la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal que contrajo el VIH a mediados de la década de 2000 y desarrolló de forma natural una respuesta "excepcionalmente potente contra decenas de variantes".

El inmunólogo y virólogo Dennis Burton, virólogo del centro estadounidense Scripps Research en La Jolla (California, EEUU) y uno de los pioneros mundiales en el descubrimiento de los 'superanticuerpos' contra el VIH, ha recordado que, antes de hallar estas moléculas, los científicos carecían de una referencia biológica clara para medir si una vacuna funcionaba: "Todo era dar disparos a ciegas".

Ante el argumento de la actual existencia de antirretrovirales preventivos muy eficaces (como el inyectable semestral lenacapavir), Burton ha insistido en diversas ocasiones que la medicación exige administración continua y logística compleja, por lo que "solo una vacuna preventiva permitirá erradicar la epidemia a escala global".