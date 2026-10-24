Ganaderos y veterinarios extreman la vigilancia para tratar de reducir el impacto del virus Shamonda

Preocupación entre los ganaderos españoles por la expansión del virus Shamonda. Una enfermedad transmitida por pequeños insectos que afecta principalmente al ganado vacuno y que ya se ha detectado en explotaciones de varias provincias españolas. No existe vacuna y ganaderos y veterinarios extreman la vigilancia para tratar de reducir su impacto.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este viernes que su departamento pondrá "todas las herramientas y servidores públicos" al servicio del seguimiento del virus, cuya presencia ya se ha confirmado en ganado bovino de Córdoba, Toledo, Cantabria, Madrid, Ávila y Girona. Las autoridades sanitarias están trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Agricultura y con sus homólogos europeos para rastrear los casos y analizar la evolución de esta enfermedad emergente.

La preocupación ha aumentado después de que Francia confirmara el pasado jueves el primer caso documentado de infección humana por el virus Shamonda en el mundo. Se trata de un hombre que padecía una inmunodepresión grave y que falleció a comienzos de octubre en Lyon. Hasta ese momento, el patógeno se consideraba una enfermedad que afectaba al ganado y no se había documentado su transmisión a seres humanos.

¿Qué es el virus Shamonda y cómo afecta al ganado?

El virus Shamonda es un patógeno que afecta principalmente al ganado bovino y que se transmite a través de la picadura de pequeños insectos vectores, especialmente del género Culicoides. Su presencia en las explotaciones ganaderas preocupa por las consecuencias que puede tener sobre la salud de los animales y la producción de leche.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se trata de una enfermedad emergente que actualmente no está sujeta a declaración obligatoria. Aunque la infección no suele provocar la muerte de los animales, puede ocasionar síntomas que afectan temporalmente a su rendimiento productivo, especialmente en las explotaciones de vacuno lechero.

Por el momento, no existe una vacuna disponible contra el virus Shamonda, por lo que la vigilancia veterinaria y las medidas destinadas a reducir la exposición del ganado a los insectos transmisores adquieren especial importancia para limitar su propagación.

Las seis provincias españolas donde se ha detectado

La primera detección del virus Shamonda en ganado español se produjo el pasado mes de septiembre. Posteriormente, el Ministerio de Agricultura confirmó la presencia del virus Shamonda tipo 1 en explotaciones de Córdoba, Toledo, Ávila y Madrid, a las que recientemente se ha sumado Girona.

En esta última provincia catalana, las autoridades identificaron el pasado martes 20 de octubre tres explotaciones de ganado vacuno lechero afectadas por el virus. Además, en Cantabria se ha confirmado la presencia de Shamonda tipo 2, lo que eleva a seis las provincias españolas en las que se ha detectado alguno de los tipos del patógeno.

La expansión no se limita a España. Según el último informe del Ministerio de Agricultura, también se han identificado casos en ganado de Austria, Alemania, Bélgica, Eslovenia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, concretamente en Jersey, y Suiza.

Francia confirma el primer caso humano y una muerte

El seguimiento del virus ha adquirido una nueva dimensión después de que las autoridades francesas anunciaran la primera infección humana documentada. El paciente, que sufría una patología grave y presentaba un cuadro de inmunodepresión severa, permanecía ingresado en los Hospicios Civiles de Lyon cuando desarrolló complicaciones cerebrales que los especialistas consideran muy probablemente relacionadas con la infección.

El hombre falleció a comienzos de octubre, aunque las autoridades francesas todavía investigan el papel exacto que pudo desempeñar el virus en su muerte. Los expertos consideran que se trata de un caso excepcional por las condiciones médicas previas del paciente y, con los conocimientos disponibles, no han identificado un riesgo sanitario para la población general.

La principal hipótesis es que la infección se produjera por la picadura de un insecto en el este de Francia, una región donde ya se había constatado la circulación del virus durante la primavera y el verano. El caso ha sido comunicado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

Sanidad anuncia una vigilancia epidemiológica exhaustiva

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha abordado la situación antes de participar en una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. García ha confirmado que su departamento mantiene contactos con otros ministerios del Gobierno y con las autoridades sanitarias de la Unión Europea para coordinar la respuesta y realizar un seguimiento de la evolución del virus.

En este sentido, ha explicado que se está desarrollando una "vigilancia epidemiológica exhaustiva" desde la perspectiva One Health, un enfoque que integra la salud humana, animal y medioambiental para analizar de forma conjunta los riesgos asociados a enfermedades emergentes.

La ministra ha recordado que el paciente fallecido en Francia "estaba inmunodeprimida" y ha insistido en que el virus afecta "al ganado bovino". "Seguiremos informando y seguiremos haciendo lo que hemos hecho siempre, lo que hicimos con el hantavirus y lo que hemos hecho con todas las enfermedades emergentes y todas las infecciones emergentes", ha asegurado García.