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Día Mundial contra el Cáncer de Mama: cada vez hay más casos, pero la tasa de supervivencia crece hasta un 88%

El año pasado casi 7.000 personas murieron en España por este cáncer. La detección precoz y la investigación, claves para controlar la enfermedad.

Un médico revisando radiografías mamarias

Día Mundial del Cáncer de Mama: cada vez hay más casos pero la tasa de supervivencia crece hasta un 88% | Antena 3

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Este lunes 19 de octubre es el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que el año pasado se cobró la vida de casi 7.000 personas, de las cuales la gran mayoría eran mujeres.

Casi el 88% de las que lo padecen sobreviven

Este tipo de cáncer es de los que más está creciendo en los últimos años, pero también tiene un aspecto muy favorable para todos aquellos que lo padecen, y no es otra cosa que la tasa de supervivencia, de casi un 88%.

Requiere una detección precoz

El cáncer de mama, al igual que otros muchos tipos, requiere una detección precoz para llegar a tiempo y posibilitar las probabilidades de supervivencia o de que el cáncer no se extienda. Una de cada ocho mujeres (aproximadamente el 12%) desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida.

Según los últimos datos recogidos por el Sistema Europeo de Información del Cáncer (ECIS), en 2022 se diagnosticaron un total de 35.001 nuevos casos de cáncer de mama en España.

El de mama es el tumor más frecuente en las mujeres y se origina por la multiplicación descontrolada de células en el tejido mamario, además la mayoría de los casos se detectan en mujeres de 50 años o más.

Principales síntomas

El cáncer de mama puede manifestarse a través de diferentes cambios en el pecho, como la aparición de bultos o zonas engrosadas, alteraciones en el tamaño o la forma de la mama y cambios en el pezón, que puede aplanarse o hundirse. También pueden aparecer modificaciones en el color y la textura de la piel, con hoyuelos similares a la cáscara de una naranja, enrojecimiento, descamación o formación de costras.

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