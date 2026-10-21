La salud de los españoles empeora: aumentan las enfermedades crónicas, la obesidad y la depresión

Practicamos más deporte, comemos de forma más saludable y hablamos más que nunca de salud mental. Sin embargo, aunque existe una mayor conciencia sobre la importancia de cuidarse, la salud de los españoles ha empeorado en los últimos dos años.

Según los últimos datos, el 68,3% de la población considera que su estado de salud es bueno o muy bueno, 5,8 puntos menos que en 2023. Además, el 66,2% padece alguna enfermedad crónica, frente al 57,7 % registrado hace dos años. El colesterol alto es la más frecuente.

Preocupa la obesidad, sobre todo, en los menores

La obesidad también sigue creciendo. Afecta ya al 17,2 % de los adultos, dos puntos más que en la anterior encuesta. La situación preocupa especialmente entre los menores: el 7,6 % de los niños y adolescentes tiene obesidad y el 17,8 %, sobrepeso. Los expertos recuerdan que la obesidad es una enfermedad compleja, en la que influyen múltiples factores, y no una simple cuestión de voluntad.

Hay más casos de depresión

La salud mental es otro de los grandes desafíos. La depresión afecta a más del 16 % de los ciudadanos, casi dos puntos más que en 2023. El estrés, la sobreexposición a las redes sociales y un ritmo de vida cada vez más exigente pueden contribuir al malestar psicológico.

Los especialistas señalan que los trastornos mentales tienen múltiples causas y destacan que, aunque hoy se habla más de salud mental y existe una mayor visibilidad, queda mucho por hacer. Las redes sociales también han contribuido a crear una cultura del bienestar y han motivado a más personas a practicar deporte, pero la hiperconexión puede aumentar la sensación de aislamiento.

No todos los datos son negativos. El consumo diario de tabaco ha caído hasta mínimos históricos y el uso de vapeadores también desciende, aunque ligeramente.

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