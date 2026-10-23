Córdoba, Toledo, Cantabria, Madrid, Ávila y Gerona, en alerta por el virus Shamonda

El pasado jueves se confirmaba la noticia de que un hombre perdía la vida en Francia como consecuencia del virus Shamonda, un microbio que hasta ahora era considerado como "no transmisible a los humanos".

Días más tarde, se ha detectado en España la presencia de este virus en el ganado de al menos seis provincias españolas: Córdoba, Toledo, Cantabria, Madrid, Ávila y Gerona.

Tras ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha afirmado que mantiene el seguimiento de la situación, que afecta al ganado bovino, ovino y caprino de España.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha mandado un mensaje tranquilizador a la población, afirmando que desde el ministerio "van a poner todas las herramientas" al servicio del virus, para seguir y rastrear cada uno de los casos detectados en nuestro país.

"Una vigilancia epidemiológica exhaustiva"

La ministra se ha pronunciado ante los medios de comunicación, justo antes de una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y ha detallado que se está llevando "una vigilancia epidemiológica exhaustiva", y que la persona que ha muerto en Francia "estaba inmunodeprimida" y que el virus afecta "al ganado bovino".

Por su parte, el portavoz de la OMS Christian Lindmeier, ha afirmado "que se trata de un caso humano" y, por el momento, "es poco probable que dé lugar a una propagación más amplia".

En el resto de Europa también se han detectado casos de Shamonda en Austria, Alemania, Bélgica, Eslovenia, Francia, Irlanda, Italia, Lechtenstein, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suiza.

¿Qué es el virus Shamonda?

Según lo define el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su página web, el virus Shamonda "es un virus perteneciente al género Orthobunyavirus, transmitido principalmente por dípteros (mosquitos) picadores del género Culicoides. Se encuentra estrechamente relacionado con otros virus del serogrupo Simbu, entre los que se incluyen el virus de Schmallenberg (SBV) y el virus de Akabane (AKAV)".

Este germen se detectó por primer vez en Nigeria en el año 1960 y, hasta 2026, se había notificado de forma esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional.

¿Cómo se transmite?

Su principal causa de transmisión es mediante la picadura de dípteros del género Culicoides y, aunque todavía no existen evidencias de una transmisión directa entre animales, no se descarta la posibilidad de un contagio vertical de la madre al feto durante la gestación.