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Trasplante riñón

Barcelona realiza el primer trasplante de riñón de Europa con una cirugía robótica de una sola incisión: "Más rápida y menos dolor"

El procedimiento, llevado a cabo en hospital de Bellvitge, permite implantar el riñón a través de una única incisión de 7cm.

Primer trasplante de riñón de Europa con una cirugía robótica de una sola incisión

Barcelona realiza el primer trasplante de riñón de Europa con una cirugía robótica de una sola incisión: "Recuperación más rápida, menos incisiva y menos dolor" | Antena 3 Noticias

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Marta Sasot
Marta Sasot
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Silvia tiene 58 años, es de Barcelona y hace 10 le diagnosticaron poliquistosis renal: "Son quistes en los riñones, yo me encontraba bien pero a lo largo del tiempo los doctores vieron que disminuía la función renal", relata la paciente.

Explica que le plantearon el trasplante: "Para mi fue difícil hacerme a la idea de que algún familiar cercano tenía que donar un órgano, aunque mi marido, Paco, lo tenía claro, hicieron las pruebas de compatibilidad y él fue el donante. Además, no tuve que hacer diálisis", relata emocionada.

La operaron en el hospital de Bellvitge en septiembre. Asegura que ella había imaginado un post operatorio muy complicado pero cuenta que ha resultado ser todo lo contrario: "Me ha sorprendido, encontrarme cada vez mejor, en casa la movilidad y la fuerza las recuperé en seguida, ni dolor ni molestia, estoy bastante recuperada".

Ella ha sido la primera paciente en Europa operada de un trasplante de riñón de un donante vivo con cirugía robótica de una sola incisión.

"El hito radica en que por primera vez en Europa, se ha realizado un trasplante renal robótico con una plataforma de puerto único. Antes el trasplante se realizaba con un robot multi puerto eso significaba una incisión de 7cm y luego 6 incisiones más para poder entrar los brazos robóticos y los de ayudante, ahora a través de la misma incisión de 7 cm colocamos un brazo robótico y dentro del cuerpo humano se despliegan esas herramientas. Menos agresión quirúrgica, el paciente tiene menos dolor y se recupera antes" ,explica el doctor Óscar Buisan, jefe de servicio de Urología del Hospital de Bellvitge. El doctor Francesc Vigués añade “contactamos con Estado Unidos porque no existían precedentes allí y desde la operación de Silvia ya hemos realizado 4 intervenciones” afirma el doctor y añade “que este tipo de intervenciones son menos invasivas, son más cómodas para personas con problemas respiratorios".

La plataforma SP (single port) del robot Da Vinci incorpora ópticas y una tecnología avanzada para el tratamiento de imágenes que se traduce en una visualización diáfana y detallada.

Este centro sanitario realizó en 2009 la primera intervención con plataforma robótica y en 2018 ya contaba con una larga experiencia en la materia. En junio de 2025 el hospital de Bellvitge fue el primer hospital del estado en realizar 300 trasplantes renales robóticos.

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