Antena 3 Noticias
Última hora
Salud

CAMPAÑA VACUNACIÓN

Así se distribuyen los seis millones de vacunas contra la gripe en toda España: "Cada caja tiene un control"

Es necesario un amplio operativo logístico para abastecer a 3.200 puntos de vacunación en el país, con estrictos controles de temperatura y trazabilidad.

Conservación vacunas

Así se conservan los más de seis millones de vacunas contra la gripe en toda España | Antena 3 Noticias

Publicidad

Marta Casasús
Marta Casasús
Publicado:

Con la llegada del otoño, la campaña de vacunación antigripal pone a prueba la capacidad logística del sector sanitario. Se envían de más de seis millones de dosis a 3.200 puntos de vacunación repartidos por todo el territorio nacional en pocas semanas.

Detrás de este despliegue hay meses de planificación. Según explica César Roch, director de Servicios Logísticos, la preparación comienza en febrero, cuando se conoce la cepa de la gripe y los laboratorios inician el proceso de fabricación de las vacunas, para el que disponen de unos seis meses.

Las dosis llegan a las instalaciones de la compañía a mediados de septiembre, lo que deja un margen de apenas dos o tres semanas para completar su distribución. Un calendario ajustado que exige coordinar el almacenamiento, el transporte y la entrega a los distintos centros sanitarios.

Uno de los principales retos es garantizar que las vacunas se mantengan a la temperatura adecuada durante todo el proceso. Las dosis contra la gripe, por ejemplo, deben conservarse entre 2 y 8 grados, aunque otros tipos de vacunas requieren condiciones mucho más exigentes.

Para controlar la temperatura durante el transporte, la empresa incorpora dispositivos de registro, conocidos como dataloggers, en las cajas de vacunas. A ello se suman los sistemas de alarma de los vehículos, que permiten detectar posibles incidencias y reforzar la seguridad de la distribución. La sostenibilidad también forma parte de esta operativa, mediante el uso de materiales reciclables que contribuyen a reducir el impacto ambiental.

Con este despliegue, se afronta una de las campañas de mayor intensidad para la logística farmacéutica, en la que la planificación, la precisión y el control de las condiciones de conservación resultan fundamentales para garantizar que las vacunas lleguen a tiempo a los centros de vacunación.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Scalp Cooling: tecnología pionera para evitar la caída del pelo en pacientes con cáncer

Scalp Cooling: tecnología pionera para evitar la caída del pelo en pacientes con cáncer

Publicidad

Salud

Imagen de una persona mayor comiendo

¿Es malo pasar muchas horas sin comer a partir de los 60 años?

Scalp Cooling: tecnología pionera para evitar la caída del pelo en pacientes con cáncer

Scalp Cooling: tecnología pionera para evitar la caída del pelo en pacientes con cáncer

Conservación vacunas

Así se distribuyen los seis millones de vacunas contra la gripe en toda España: "Cada caja tiene un control"

Un médico revisando radiografías mamarias
Cáncer de mama

Día Mundial contra el Cáncer de Mama: cada vez hay más casos, pero la tasa de supervivencia crece hasta un 88%

Usa el móvil mientras hace deporte
IA y Deporte

Los riesgos de entrenar con ChatGPT sin supervisión: "Puede derivar en lesiones"

Fibra y proteína vegetal, claves para las mujeres que dan el pecho a sus bebés
Alimentación

La fiebre de los productos 'high protein': ¿Son realmente saludables o una estrategia de marketing?

Yogures, batidos, cereales y hasta helados enriquecidos con proteínas ganan terreno en los supermercados, pero los expertos advierten de que la mayoría de la población no necesita un aporte extra si mantiene una dieta equilibrada.

Algodón autodesinfectante
Comunidad Valenciana

Desarrollan un tipo de tejido de algodón capaz de autodesinfectarse

Un tejido desarrollado en Alcoy promete combatir los contagios hospitalarios con un aliado inesperado: la luz.

Papa León XIV

La exitosa técnica con sello gallego con la que han operado al Papa León XIV

Gripe y Covid

Gripe disparada: se duplican los casos en España durante las últimas semanas

Docena de huevos

Alerta alimentaria por la detección de salmonela en un lote de huevos en España que deja 13 intoxicados

Publicidad