Así se distribuyen los seis millones de vacunas contra la gripe en toda España: "Cada caja tiene un control"

Con la llegada del otoño, la campaña de vacunación antigripal pone a prueba la capacidad logística del sector sanitario. Se envían de más de seis millones de dosis a 3.200 puntos de vacunación repartidos por todo el territorio nacional en pocas semanas.

Detrás de este despliegue hay meses de planificación. Según explica César Roch, director de Servicios Logísticos, la preparación comienza en febrero, cuando se conoce la cepa de la gripe y los laboratorios inician el proceso de fabricación de las vacunas, para el que disponen de unos seis meses.

Las dosis llegan a las instalaciones de la compañía a mediados de septiembre, lo que deja un margen de apenas dos o tres semanas para completar su distribución. Un calendario ajustado que exige coordinar el almacenamiento, el transporte y la entrega a los distintos centros sanitarios.

Uno de los principales retos es garantizar que las vacunas se mantengan a la temperatura adecuada durante todo el proceso. Las dosis contra la gripe, por ejemplo, deben conservarse entre 2 y 8 grados, aunque otros tipos de vacunas requieren condiciones mucho más exigentes.

Para controlar la temperatura durante el transporte, la empresa incorpora dispositivos de registro, conocidos como dataloggers, en las cajas de vacunas. A ello se suman los sistemas de alarma de los vehículos, que permiten detectar posibles incidencias y reforzar la seguridad de la distribución. La sostenibilidad también forma parte de esta operativa, mediante el uso de materiales reciclables que contribuyen a reducir el impacto ambiental.

Con este despliegue, se afronta una de las campañas de mayor intensidad para la logística farmacéutica, en la que la planificación, la precisión y el control de las condiciones de conservación resultan fundamentales para garantizar que las vacunas lleguen a tiempo a los centros de vacunación.

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