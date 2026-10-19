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Los riesgos de entrenar con ChatGPT sin supervisión: "Puede derivar en lesiones"

Entrenadores deportivos y fisioterapeutas advierten de que cada vez son más los usuarios que utilizan la IA para hacer rutinas que pueden resultar lesivas

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Los riesgos de entrenar con ChatGPT sin supervisión: "Puede derivar en lesiones" | Istock

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Marta Álvarez
Publicado:

La inteligencia artificial (IA) se ha colado en nuestras vidas y uno de sus usos más comunes está relacionado con la actividad deportiva. Cada vez son más los que tienen un entrenador personal... en el bolsillo gracias a que la IA es capaz de diseñarnos rutinas deportivas en apenas segundos.

“Le digo que me haga un entrenamiento de glúteos utilizando el material que tengo en casa y es bastante efectivo”, nos cuenta una joven. “En alguna ocasión tiro del Chat GPT para hacer ejercicios, pero lo malo es que no te corrige la técnica”, explica otro. Porque la IA es rápida, gratuita y disponible 24 horas, pero no es perfecta.

Los riesgos de entrenar sin un profesional que corrija la técnica

Orestes Palacios es entrenador personal en Simón Verde Family Sport Center y, aunque sabe que estas nuevas plataformas pueden ser un complemento muy útil, aboga por los entrenamientos bajo la supervisión de un profesional. “Entrenar a una persona es un arte y como tal, necesita de empatía, contacto, metodología, técnica,… y todo eso no lo tiene la IA”, señala.

También los fisioterapeutas alertan de que cada vez atiende a más pacientes lesionados tras seguir planes de entrenamiento generados por inteligencia artificial sin supervisión profesional. Azucena Campos, fisioterapeuta, nos explica que estas herramientas no tienen en cuenta las particularidades de cada persona y pueden derivar en lesiones e incluso daños irreversibles.

“Decisiones erróneas que terminan en lesión”

Advierte además de que muchos usuarios llegan a consulta con diagnósticos y tratamientos sugeridos por la IA, lo que retrasa una evaluación clínica adecuada y, en algunos casos, agrava el problema. “Es un sumatorio de decisiones erróneas que termina derivando en lesión”, apunta.

La OMS recomienda de dos horas y media a cinco de ejercicio moderado a la semana y, al menos, dos días de fuerza. Pero ojo porque, cuando hablamos de salud, ningún algoritmo sustituye todavía a un buen profesional.

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