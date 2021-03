Preguntas y respuestas sobre la suspensión de la vacuna de AstraZeneca

España ha sido uno de los países que ha decido suspender de forma temporal, durante dos semanas, a vacunación de AstraZeneca. El Consejo Interterritorial así lo anunciaba y aseguraban que tomaban esta medida para estudiar si los posibles efectos adversos están relacionados con la vacuna.

A continuación respondemos algunas preguntas sobre qué va a ocurrir con esta vacuna. Por ejemplo, por qué se ha suspendido, qué pasará pasados estos 15 días o que sucede si ya me he vacunado.

[[H4¿Por qué se ha suspendido la vacunación con AstraZeneca?]]

La suspensión se ha realizado por el principio de precaución, según informa el Ministerio de Sanidad. La Agencia Española de Medicamentos ha notificado algunos efectos adversos trombóticos poco frecuentes.

España, junto algunos países de la Unión Europea, han decidido adoptar esta decisión de suspender de forma temporal la vacunación con AstraZeneca.

La Unión Europea cuenta con un sistema de farmacovigilancia que permite detectar potenciales acontecimientos adversos en el proceso de vacunación, garantizando de la seguridad de las vacunas.

¿Qué pasará durante estos 15 días de suspensión?

La Agencia Española de Medicamentos y el resto de agencias de medicamentos de la UE, de forma coordinada, están trabajando para recopilar y analizar la información disponible sobre estos acontecimientos.

Se está realizando una valoración sobre si en este grupo de casos existe, además de una relación temporal con la administración de la vacuna, una posible relación causal. Una vez se informe desde la Agencia Europea de Medicamentos sobre los resultados de dicha valoración, desde el Ministerio de Sanidad se darán las indicaciones pertinentes.

¿Por qué no se ha retirado la vacuna?

Se sigue considerando que los beneficios de la vacuna son mayores que los riesgos. No se ha suspendido ni se ha retirado la vacuna, sino que, de forma temporal y por precaución, se ha suspendido su administración.

Para retirar un medicamento es necesario encontrar problemas importantes en la eficacia o la seguridad del mismo.

¿Es segura esta vacuna?

La vacuna de AstraZeneca es una vacuna eficaz y segura, como indica la evidencia científica. Todos los medicamentos, y todas las vacunas, pueden desencadenar efectos secundarios.

¿Qué es un acontecimiento adverso?

Se llama acontecimiento adverso a cualquier problema de salud que ocurre después de la vacunación sin que necesariamente tenga estar ocasionado por la vacuna.

En este caso ha sido la trombosis, en la que el paciente que presenta un coagulo sanguíneo que dificulta la circulación de la sangre. En la trombosis de senos venosos cerebrales, este coágulo se localiza en el sistema venoso del cerebro.

¿Qué hago si ya me administraron la vacuna de AstraZeneca?

Es poco probable que se desarrollen efectos secundarios. No es necesario hacer ningún tipo de prueba tras la vacunación.

¿Si me han vacunado y tengo fiebre tengo que consultar al médico?

No. Tras la vacunación con la vacuna de AstraZeneca pueden aparecer reacciones leves, como dolor local, fiebre o febrícula, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza o malestar. Estas reacciones suelen resolverse en unos pocos días.

¿Debo dejar los anticonceptivos orales si he recibido la vacuna AstraZeneca en los últimos 14 días?

No debe dejar los anticonceptivos orales. Por el momento, no se han establecido medidas que puedan prevenir la aparición de este acontecimiento adverso ni factores de riesgo que predispongan o contribuyan a su aparición en relación con la vacuna, por lo que no se recomiendan medidas especiales en ningún tipo de paciente.

¿Qué pasa si me he vacunado? ¿Tendré algún problema?

Las personas vacunadas con la vacuna de AstraZeneca generarán protección frente al coronavirus. No es necesario tomar ninguna precaución especial ni tomar ninguna medicación. Si se encuentra bien, no es necesario que acuda a su médico.

Ya he recibido una dosis de vacuna de AstraZeneca, ¿podré ponerme la segunda?

Tras recibir la primera dosis de vacuna se inicia el desarrollo de protección frente al virus para ampliar esta protección es necesaria una segunda dosis. En España, puesto que las primeras dosis se iniciaron a fecha 6 de febrero y el intervalo recomendado entre primera y segunda dosis es de 10 y 12 semanas, todavía no se ha empezado a administrar la segunda dosis.