Los médicos se movilizan contra las guardias de 24 horas: "Tu vida está en nuestras manos y no podemos más"

Pasar 24 horas sin dormir es duro y deja secuelas físicas y emocionales evidentes. Pero esto aumenta cuando se hace trabajando: una realidad que viven todos los días médico y profesionales de la salud que realizan guardias de 24 horas para cuidar a los enfermos. Es el caso de Tamara Contreras, una médica especializada en Cuidados Intensivos (UCI) que se ha puesto en pie para protestar por estos turnos de 24 horas.

Contreras ha realizado una recogida de firmas que ya lleva cerca de 100.000 y ha concedido una entrevista a Antena 3 Noticias donde explica algunas de las razones por las cuales es importante este movimiento. La doctora alega que se siente "sorprendida para bien" con la acogida de esta iniciativa. Y es que la médica tiene sus esperanzas puestas en la visibilización de este tema" para que haya un cambio porque sino, advierte que no sabe "cuál será el futuro de nuestro país".

El desgaste que señala Contreras no solamente es por el cansancio, sino que, tal y como ha señalado, las peores guardias que ha realizado son aquellas en las que suceden las cosas más duras, es decir, las que suponen un daño más emocional. "Nuestra vida es esa cada día, ese golpe de realidad y la dureza de la vida y es duro de gestionar", señala. Sin embargo, no deja de lado la preocupación que le ocupa ya que asegura que en muchas ocasiones ha pensado que, en caso de ser el paciente o la paciente no le gustaría estar en sus manos.

La gran cantidad de guardias cubiertas por Contreras y las quejas de sus colegas la ha llevado a iniciar esta difusión, ya que según señala, muchos médicos que opinan lo mismo no dicen nada "por miedo a las represalias" y, de hecho, en muchas ocasiones tienen que dejar su trabajo aunque sientan pasión por él: "yo tengo vocación de medico, lo vivo con pasión y te planteas dejarlo", alega. Unas represalias que, según explica la doctora están más dirigidas a cómo ven al médico después de dejarlo por salud mental: "cuando te planteas retirarte para cuidarte, para cuidar de tu mente, tienes un poco esa sensación de síndrome de juguete roto, te ven como débil, y estar cansado es de personas, no de débiles".

¿Posibles medidas futuras?

Mónica García, actual ministra de Sanidad, hace años habló de las guardias de 24 horas y declaró que "por el bien de los profesionales y de los pacientes" lo mejor sería su fin: "a más guardias de 24 horas, le debéis a la administración por descansar al día siguiente, porque la hora d guardia no cuenta como hora trabajada", criticaba la ministra.

Ahora, médicos como Tamara, piden ese fin que García pedía. En cuanto a la pregunta sobre la ministra, la doctora ha dejado claro que sí que cree que estén pensando en poner medidas para evitar estas guardias: "ella es consciente de todo, no tengo que explicarle nada".

Las nuevas generaciones, sin embargo, tienen claro que prefieren tener calidad de vida antes que hacer guardias de 24 horas. Esto, según informa Contreras, se ve reflejado en los números del MIR: "están cogiendo especialidades sin guardias y me preocupa en unos años quién va a estar en las UCI".

Impacto físico y emocional de las guardias

Un estudio realizado por Mutual Médica en 2022 lanzó una serie de datos sobre cómo afectan estas guardias de 24 horas al bienestar físico y emocional de los profesionales de la salud. El 60% de los médicos realizan guardias de 24 horas, según este informe que también indica que el 23% de los médicos españoles creen que las guardias son emocionalmente duras y las horas que libran después no son suficiente. Incluso 9 de cada 10 piensa que las guardias no están bien remuneradas.

Sin embargo, lo que más preocupa y queda reflejado en la encuesta es que 52% de los médicos hacen hincapié en los errores derivados del cansancio.

