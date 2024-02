Sanidad prometió gafas y lentillas gratuitas en la Seguridad Social: ¿para quién?, ¿cuándo?, ¿requisitos?

Desde el momento en el que Mónica García recibió la cartera de Sanidad de la mano de su predecesor José Miñones puso a la salud visual en el centro de sus objetivos. Ampliar las prestaciones en este campo, salud bucodental, fisioterapia y atención temprana, así como la salud mental fueron los ejes de trabajo que se marcó como nueva ministra de Sanidad.

A principios de este año anunció que la Seguridad Social cubrirá las gafas y lentillas para aquellos ciudadanos con algún problema en la vista, y, aunque todavía no se ha publicado en el BOE la medida supondrá cuando entre en vigor un gran ahorro para las familias.

La última edición publicada del Libro Blanco de la Visión en España indica que 7 de cada 10 ciudadanos necesita equipamientos ópticos para poder ver bien en su día a día. La miopía es uno de los grandes problemas sobre todo entre los jóvenes. "el 55,3% de los jóvenes de 18 a 34 y el 62,5% de los universitarios de 17 a 27 años es miope".

Lo cierto es que el Gobierno todavía no ha concretado mucho cómo se va a materializar esta ayuda. No se han especificado los requisitos que los solicitantes han de cumplir para poder acceder de forma gratuita a gafas y lentillas y tampoco se ha señalado de cuánto va a ser la ayuda, si cubrirá una parte o el importe total. No se sabe cuál será la fecha exacta en la que se implantará este objetivo pero García ha asegurado que será dentro de esta legislatura.

Según los datos de la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico el año 2022 fue el de la recuperación tras la pandemia. La facturación alcanza los 1.918 millones de euros, un 2,26 por ciento más que en 2019.

¿Cómo lo hacen los países vecinos?

En Francia cada dos años se ofrece a los ciudadanos un plan para renovar de forma gratuita las gafas con un precio limitado para los mayores de 16 años

En Reino Unido existen bonos dirigidos a los menores de edad, estudiantes o personas en situación vulnerable

En Alemania las lentillas y las gafas son gratis para menores de 18 años y también para los diagnósticos de problemas "graves".

El pasado día 6 de febrero el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dio su opinión positiva para la toma en consideración y su conformidad con la tramitación ante el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley relativa a la gratuidad de los productos ópticos y de salud visual, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía.

Si se incluyen las gafas y lentillas a las coberturas de la Seguridad Social se estima que beneficiaría a 30 millones de ciudadanos y supondría un gasto importante para el Estado teniendo en cuenta que el precio medio de unas gafas ronda los 197,35 euros y el de las lentillas los 120 euros.

