La OMS advierte que el mundo está al borde de una nueva pandemia mucho más dañina: "Hay señales alarmantes"

Una nueva alerta tras el nuevo anuncio de la OMS avisa del riesgo de una pandemia con unas consecuencias mas devastadoras que las anteriores emergencias sanitarias.

El informe 'Un mundo al borde del abismo: Informe de 2026' concluye que, a medida que los brotes de enfermedades infecciosas se vuelven más frecuentes, también se vuelven más dañinos, con impactos cada vez mayores en la salud, la economía, la política y la sociedad, y una menor capacidad para recuperarse de ellos.

Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud ha analizado el grado de anticipación y respuesta para brotes epidémicos tras la crisis del ébola de hace una década.

Situación alarmante

La situación es “alarmante”, concluyen que el riesgo de pandemia empeora, la confianza de la ciudadanía se está erosionando y la desigualdad se está enquistando. “El mundo no es más seguro”, avisan.

Las advertencias llegan, precisamente, 24 horas después de que la OMS haya vuelto a declarar la emergencia global por un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda.

La Junta de Monitorización de la Preparación Global, GPMB, en inglés, firma el informe. Esa emergencia sanitaria se plasma en las deficiencias en la preparación ante brotes epidémicos e impulsó reformas para afrontar potenciales pandemias. Pero la inversión y las medidas desplegadas en estos años han sido insuficientes.

Desde la crisis del ébola de 2016, el planeta ha sufrido cinco grandes emergencias de salud pública, incluida la de la covid, la mayor pandemia de este siglo.

Estamos debilitándonos

Hay "señales alarmantes" de que, a pesar de las inversiones recientes, "la resiliencia podría estar debilitándose en lugar de fortaleciéndose".

Los científicos observan que los brotes de enfermedades infecciosas son cada vez más frecuentes y de mayor impacto. "Está surgiendo una preocupante ‘fatiga de la equidad’, marcada no solo por una menor participación política y financiera, sino también por una disminución de las acciones para mantener el acceso equitativo como una prioridad global", apuntan.

De hecho, según los expertos, la ayuda al desarrollo destinada a la salud ha vuelto a niveles del año 2009. "Las inversiones en preparación se han fortalecido desde la pandemia de la covid, pero el cambio en las prioridades geopolíticas amenaza con socavar este progreso", subrayan los autores.

Las tendencias actuales dibujan "un futuro en el que las pandemias y otras emergencias de salud pública podrían volverse más frecuentes, más disruptivas y más difíciles de gestionar, en un mundo más vulnerable, más incierto y marcado por la creciente desconfianza y las crecientes desigualdades".

Enfoque 'One Health'

Los autores recuerdan que se está descuidando el enfoque 'One Health', que reconoce que la salud medioambiental, animal y humana están interconectadas. E insisten en que la confianza y la equidad, que son la base de la prevención y el control de enfermedades, se están erosionando. Por ello, abogan por una acción inmediata para "fomentar una confianza amplia y duradera", defender una "equidad sostenible" e, incluso, enfrentar la desinformación.

La comunidad científica estima que, como el hantavirus, hay 10.000 virus, la inmensa mayoría aún desconocidos y circulando silenciosos por mamíferos silvestres, que tienen capacidad de infectar a los humanos. No todos tendrán potencial pandémico, pero basta uno mínimamente eficiente, como ocurrió con el SARS-COV-2, causante de la covid, para poner en jaque a todo el planeta.

La OMS vigila

La OMS vigila una decena de virus, bien sea por su potencial pandémico o por la escasez de medidas para combatirlos, está el de la covid, el causante de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el ébola, el virus de Marburgo y así una decena más.

"Los virus necesitan un hospedador donde vivir. Puede pasar que alguno salte al humano y provoque una enfermedad o que no dé síntomas. También puede haber un salto de un agente que no conocemos. Eso puede ocurrir, pero hay que vivir con ello sin estar asustados. Lo crucial es mantener los sistemas de vigilancia y respuesta".

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