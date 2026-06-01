Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Cáncer

Un fármaco oral duplica la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas avanzado

El 80% de los pacientes reciben el diagnóstico cuando ya es demasiado tarde. Con este fármaco, los pacientes alcanzaron una supervivencia media de 13,2 meses.

Pruebas en laboratorio

Un fármaco oral duplica la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas avanzado | Antena 3 Noticias

Publicidad

Marta Rams
Publicado:

Avance importante contra el cáncer de páncreas, uno de los más mortales. Un nuevo tratamiento ha logrado un resultado histórico en pacientes con cáncer de páncreas avanzado. Este medicamento innovador permite que algunos pacientes vivan hasta 13 meses, el doble de tiempo que con la quimioterapia tradicional.

En España se diagnostican unos 10.300 casos anuales de cáncer de páncreas. Durante muchos años, este ha sido uno de los tumores más letales y más difíciles de tratar. Uno de los principales problemas del cáncer de páncreas es que cuando se detecta la enfermedad ya está muy avanzada -el 80% de los pacientes reciben el diagnóstico cuando ya es demasiado tarde- y las opciones de tratamiento son muy limitadas, motivo por el cual las posibilidades de supervivencia son muy bajas.

Aunque sigue siendo una enfermedad muy agresiva, este nuevo tratamiento supone un gran avance y ofrece nuevas esperanzas para los pacientes. Los resultados obtenidos en un ensayo clínico de fase III con participación del Hospital Clínic de Barcelona se acaban de presentar en Chicago durante la American Society of Clinical Oncology, un importante congreso internacional de oncología y podrían marcar el inicio de una nueva etapa en la lucha contra este tipo de cáncer. En concreto, este estudio muestra que los pacientes tratados con el fármaco alcanzaron una supervivencia media de 13,2 meses frente a los 6,7 de quimioterapia convencional. La investigación se ha publicado en la revista NEJM.

El medicamento se llama “Daraxonrasib” y ha logrado algo que hace unos años parecía imposible. Ha conseguido bloquear la acción del gen KRAS alterado, responsable del crecimiento rápido de muchos cánceres, incluido el de páncreas. “Hace años que no teníamos un estudio con tan buenos resultados . Este es el primer paso de un tsunami que está por venir: la era de los inhibidores de KRAS va a cambiar el escenario del cáncer de páncreas” asegura Teresa Macarulla, jefa de Oncología Médica en el Hospital Clínic de Barcelona y experta en este tipo de tumores.

Los especialistas consideran este hallazgo muy importante y muy esperanzador

El interés por este fármaco en la investigación contra el cáncer de páncreas es muy alto dentro de la comunidad científica . Desde hace décadas, los investigadores saben que las alteraciones en el gen KRAS juegan un papel clave en el desarrollo de este cáncer. Cuando este gen está mutado, envía señales que hacen que las células se multipliquen sin control. Aunque los científicos llevaban años intentando bloquear este proceso, hasta ahora no habían encontrado una forma eficaz de hacerlo.

Daraxonrasib es un medicamento que se toma por vía oral una vez al día. Su función es bloquear la actividad de las proteínas RAS alteradas, impidiendo que envíen las señales que favorecen el crecimiento del tumor. “Evita que transmita su mensaje, que es estimular a la célula para que produzca más”, cuenta Macarulla. Según los datos presentados en el congreso internacional ASCO, el tratamiento con Daraxonrasib logró reducir en un 60% el riesgo de muerte, un resultado que abre una nueva vía de esperanza para las personas con cáncer de páncreas avanzado.

La empresa que ha desarrollado este fármaco es Revolution Medicine. El director del centro de Investigación del Cáncer de Páncreas de la Familia Hale en el Instituto Oncológico Dana-Farber y principal investigador del ensayo aseguró el pasado mes de abril que el medicamento podría transformar la práctica clínica y mejorar la atención a los pacientes con páncreas metastasico previamente tratado “es un avance claro y muy significativo para los pacientes con cáncer de páncreas que han experimentado progresión tras un tratamiento previo”. También añadió que el fármaco tendría potencial sobre mutaciones RAS presentes en cáncer de pulmón y de colon.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Ourense, una de las provincias más longevas de España: “El modo de vida es fundamental”

Mayores haciendo deporte

Publicidad

Salud

Pruebas en laboratorio

Un fármaco oral duplica la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas avanzado

Las claves del brote de ébola en África, "una emergencia de salud pública de importancia internacional"

Aíslan a un sospechoso de contagio de ébola en Cerdeña, Italia

Bacterias multirresistentes

Las infecciones por bacterias multirresistentes serán la primera causa de muerte por enfermedad en 2050

Así son las prótesis personalizadas diseñadas por la Universidad de Alicante
Prótesis

Diseñan prótesis personalizadas para personas con ausencia total o parcial del brazo

La domesticacion de la almendra endulzo su sabor
Unión Europea

Alerta alimentaria por la presencia de una toxina peligrosa en un fruto seco procedente de España

Fachada del Hospital Gómez Ulla
Hantavirus

España, Francia y Países Bajos reciben un antiviral experimental japonés contra el hantavirus

La Unión Europea coordina el envío de las primeras dosis mientras el paciente ingresado en el Gómez Ulla continúa estable.

Un bebé que se sometió a una cirugía estando en el útero
Cataluña

Operado por primera vez en Europa un feto con el intestino fuera del cuerpo

Los médicos detectaron una malformación durante el embarazo de la madre. Su bebé tenía los intestinos fuera de su cuerpo. Le operaron dentro del vientre antes de nacer.

Ébola en el Congo

La OMS admite que la epidemia de ébola "nos está superando”

Galicia vacunará desde este lunes contra el papiloma humano a hombres de hasta 25 años

Galicia vacunará desde este lunes contra el papiloma humano a hombres de hasta 25 años

Se preven niveles de polen altos durante la primavera pero un verano con valores normales

Sevilla vive un episodio de calor casi veraniego que dispara las alergias

Publicidad