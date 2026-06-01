Un fármaco oral duplica la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas avanzado

Avance importante contra el cáncer de páncreas, uno de los más mortales. Un nuevo tratamiento ha logrado un resultado histórico en pacientes con cáncer de páncreas avanzado. Este medicamento innovador permite que algunos pacientes vivan hasta 13 meses, el doble de tiempo que con la quimioterapia tradicional.

En España se diagnostican unos 10.300 casos anuales de cáncer de páncreas. Durante muchos años, este ha sido uno de los tumores más letales y más difíciles de tratar. Uno de los principales problemas del cáncer de páncreas es que cuando se detecta la enfermedad ya está muy avanzada -el 80% de los pacientes reciben el diagnóstico cuando ya es demasiado tarde- y las opciones de tratamiento son muy limitadas, motivo por el cual las posibilidades de supervivencia son muy bajas.

Aunque sigue siendo una enfermedad muy agresiva, este nuevo tratamiento supone un gran avance y ofrece nuevas esperanzas para los pacientes. Los resultados obtenidos en un ensayo clínico de fase III con participación del Hospital Clínic de Barcelona se acaban de presentar en Chicago durante la American Society of Clinical Oncology, un importante congreso internacional de oncología y podrían marcar el inicio de una nueva etapa en la lucha contra este tipo de cáncer. En concreto, este estudio muestra que los pacientes tratados con el fármaco alcanzaron una supervivencia media de 13,2 meses frente a los 6,7 de quimioterapia convencional. La investigación se ha publicado en la revista NEJM.

El medicamento se llama “Daraxonrasib” y ha logrado algo que hace unos años parecía imposible. Ha conseguido bloquear la acción del gen KRAS alterado, responsable del crecimiento rápido de muchos cánceres, incluido el de páncreas. “Hace años que no teníamos un estudio con tan buenos resultados . Este es el primer paso de un tsunami que está por venir: la era de los inhibidores de KRAS va a cambiar el escenario del cáncer de páncreas” asegura Teresa Macarulla, jefa de Oncología Médica en el Hospital Clínic de Barcelona y experta en este tipo de tumores.

Los especialistas consideran este hallazgo muy importante y muy esperanzador

El interés por este fármaco en la investigación contra el cáncer de páncreas es muy alto dentro de la comunidad científica . Desde hace décadas, los investigadores saben que las alteraciones en el gen KRAS juegan un papel clave en el desarrollo de este cáncer. Cuando este gen está mutado, envía señales que hacen que las células se multipliquen sin control. Aunque los científicos llevaban años intentando bloquear este proceso, hasta ahora no habían encontrado una forma eficaz de hacerlo.

Daraxonrasib es un medicamento que se toma por vía oral una vez al día. Su función es bloquear la actividad de las proteínas RAS alteradas, impidiendo que envíen las señales que favorecen el crecimiento del tumor. “Evita que transmita su mensaje, que es estimular a la célula para que produzca más”, cuenta Macarulla. Según los datos presentados en el congreso internacional ASCO, el tratamiento con Daraxonrasib logró reducir en un 60% el riesgo de muerte, un resultado que abre una nueva vía de esperanza para las personas con cáncer de páncreas avanzado.

La empresa que ha desarrollado este fármaco es Revolution Medicine. El director del centro de Investigación del Cáncer de Páncreas de la Familia Hale en el Instituto Oncológico Dana-Farber y principal investigador del ensayo aseguró el pasado mes de abril que el medicamento podría transformar la práctica clínica y mejorar la atención a los pacientes con páncreas metastasico previamente tratado “es un avance claro y muy significativo para los pacientes con cáncer de páncreas que han experimentado progresión tras un tratamiento previo”. También añadió que el fármaco tendría potencial sobre mutaciones RAS presentes en cáncer de pulmón y de colon.

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