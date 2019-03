Estar guapos sin pasar por el quirófano

Los retoques faciales suponen el 40 por ciento de las operaciones de cirugía estética en España. La industria de la belleza no deja de trabajar en ello. Cada vez son más las personas que pasan por el quirofano para mejorar su aspecto. Pero al margen de la cirugía estética hay otras técnicas menos agresivas para el cuerpo humano.



Las cremas y las máquinas pueden sustituir al bisturí cuando lo que se pretende es conseguir pequeñas mejoras. La radiofrecuencia es un método eficaz para eliminar pequeñas arrugas de expresión y elevar los pómulos.



Reducir la grasa es otro de los tratamientos que ya no necesitan quirófano. Lo último, para evitar la anestesia es recurrir al frío. La criolipólisis es una técnica que aisla, congela y fragmenta la grasa. Junto a un drenaje linfático y mesoterapia los resultados son muy buenos.



Es el tratamiento menos invasivo que existe ahora mismo y, aunque los resultados no son tan duraderos como una liposucción, si son efectivos para eliminar la grasa superficial, lo que consiguen en un 70%.

Donde también se han realizado muchos avances es en las técnicas de ortodoncia. Una buena sonrisa es la mejor carta de presentación y alinear los dientes, corregir las encías e incluso modificar los huesos maxilofaciales es posible sin que nadie lo note.



Las fundas transparentes son una buena técnica ya que ejercen presión sobre los dientes y los huesos para colocarlos, pero evitan daños en los dientes y nadie nota que lo llevamos.