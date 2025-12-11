Los casos de gripe se disparan y sobrepasan ya los niveles del año pasado

La gripe está experimentando un repunte inusual en España. Según los informes del Instituto de Salud Carlos III, las tasas de contagio ya han superado los máximos registrados en las tres últimas temporadas. En la última semana, los casos detectados se han duplicado respecto a la anterior, alcanzando cifras que clasifican la epidemia de intensidad media y con una fuerte expansión en niños y adolescentes.

Los datos más recientes muestran que la incidencia de la nueva variante K se sitúa en 164 casos por cada 100.000 habitantes. La semana pasada rondaba los 80, lo que deja claro un incremento superior al 100%. Estas cifras de gripe ya superan los picos más altos de las temporadas 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025 para la misma época del año.

La gripe aumenta en niños y adolescentes

El aumento es especialmente marcado entre grupos más jóvenes. Los niños de 1 a 4 años son actualmente los más afectados, con tasas que superan los 500 casos por 100.000 habitantes, seguidos por los menores de entre 5 y 19 años. Además, los servicios de Atención Primaria y urgencias han percibido un incremento considerable de pacientes con síntomas respiratorios, lo que está elevando la demanda asistencial general.

Este claro repunte coincide también con el alza de otras enfermedades respiratorias, como la COVID-19 o el virus respiratorio sincitial (VRS), que causa cuadros de infección en niños pequeños y puede complicar la situación clínica en algunos casos. Y la situación coincide también, al mismo tiempo, con las huelgas de médicos por toda España.

Sanidad y las comunidades autónomas han reforzado las recomendaciones de vacunación, especialmente para los grupos de riesgo como mayores de 65 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y los propios niños. Algunas regiones han adoptado medidas adicionales como el uso de las mascarillas en centros sanitarios para frenar la transmisión en espacios con población vulnerable. Los especialistas recuerdan que una rápida propagación de la gripe no implica que el asunto sea demasiado grave pero sí incrementa la presión en centros de salud y hospitales. La vacunación y medidas de higiene siguen siendo pilares clave para contener el avance de este brote.

