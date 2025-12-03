La variante K de la gripe aumenta los casos en España: estos son los síntomas, la eficacia de la vacuna y cómo prevenirla

La llegada de una nueva variante de la gripe está disparando los contagios en España, con un avance inusual de la epidemia ya en las primeras semanas del otoño. Las autoridades sanitarias y expertos en enfermedades infecciosas advierten de que, aunque no se ha confirmado de forma definitiva la circulación masiva del nuevo virus, los datos epidemiológicos sugieren que estamos ante un escenario atípico que exige atención y medidas de prevención inmediata.

Según el último boletín del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la incidencia de gripe en atención primaria ha escalado hasta los 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra notablemente superior a los 12,8 casos por 100.000 del mismo periodo del año anterior. Esto confirma un adelanto de entre tres y cuatro semanas respecto al inicio habitual de la temporada gripal.

Nueva variante

El ascenso de contagios se atribuye a una nueva variante del virus A (H3N2), conocida como subclade K. Esta cepa acumula siete mutaciones en la hemaglutinina (una proteína clave para la infección), lo que le aporta mayor capacidad de propagación y en teoría una menor sensibilidad a la inmunidad previa. Aunque en España todavía no existe confirmación oficial mediante secuenciación generalizada, diferentes sociedades médicas estiman que la variante ya podría estar circulando.

De momento, este aumento de casos no se ha traducido en un incremento masivo de hospitalizaciones: los centros sanitarios han declarado un aumento en las consultas por síntomas gripales, pero la presión hospitalaria sigue relativamente contenida. Aun así, los médicos alertan de que esto podría cambiar si la variante consigue propagarse con fuerza y alcanzar a grupos vulnerables.

Síntomas y vacuna

Los cuadros clínicos registrados coinciden en gran parte con los de una gripe clásica, aunque con una prevalencia elevada de ciertos síntomas como la tos, que presenta el 81,6% de los contagiados, además de fiebre (80,3%); malestar general (74,5%) y congestión nasal (72,8%). Por debajo se encuentran el dolor de garganta (60,1%), la cefalea (41%) y la mialgia (40%). Los grupos más afectados en este arranque de temporada son los niños, especialmente los de 1 a 4 años, seguidos por los de 5 a 19 años, y menores de 1 año.

La campaña de vacunación antigripal sigue siendo fundamental, aunque este año presenta desafíos. La vacuna diseñada para la temporada 2025‑2026 fue elaborada antes de que surgiera la subclade K, por lo que sus efectos protectores podrían ser algo menores frente a esta variante. Aun así, los especialistas coinciden en que la vacuna sigue siendo útil, ya que protege contra otras cepas del virus A(H3N2) sin mutaciones recientes, así como contra la gripe A(H1N1) y los virus B también circulantes.

Por lo tanto, se recomienda especialmente que se vacunen cuanto antes las personas más vulnerables: mayores, inmunodeprimidos, con enfermedades crónicas, embarazadas o con trabajos en contacto con población de riesgo.

Prevención y recomendaciones

Ante este escenario, los expertos en salud pública y las autoridades sanitarias han emitido una serie de recomendaciones urgentes:

Vacunación inmediata para grupos vulnerables.

Uso de mascarillas en centros sanitarios, residencias y espacios cerrados con aglomeraciones, especialmente si hay personas con síntomas respiratorios.

Higiene frecuente de manos, ventilación adecuada de espacios interiores y medidas de control en residencias u otros entornos cerrados.

Preparación del sistema sanitario: refuerzo de atención primaria, disponibilidad de antivirales y protocolos de atención y seguimiento.

Es necesario que la población esté alerta, actúe con responsabilidad y siga las recomendaciones sanitarias, sobre todo quienes pertenecen a grupos de riesgo, para reducir el impacto de esta nueva variante.

