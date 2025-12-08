El virus de la peste porcina africana reaparece en España 31 años después, en la viñeta de Alfredo Boto

Han pasado más de tres décadas, concretamente 31 años, desde la última detección de la peste porcina africana en nuestro país. A finales de noviembre de noviembre, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recibió el aviso por parte de los servicios veterinarios oficiales de la Generalitat de Catalunya notificaron al de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la peste porcina africana (PPA).

Días después, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) confirmó la presencia de este virus en siete jabalíes más. Se delimitó la zona en un radio de 20 kilómetros, donde se ha encontrado en la zona del foco de infección al menos un centenar de jabalíes muertos, de los que solo 13 han dado positivo, de momento, en el virus de la enfermedad.

Ante este problema, el ministerio ha abierto una investigación para descubrir cuál es el origen de este virus. Agricultura detalla que el que predomina en Cataluña pertenece al nuevo grupo genético 29, diferencia del que circula por los Estados miembro, perteneciente al grupo genético 2-28.

Señalan que este virus es muy similar al de Georgia en 2007, y no descartan que "su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico". Así mismo, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ordenó al Institut de Recera i Tecnología Agroalimentàries (IRTA) una auditoría independiente, para esclarecer si se originó en un laboratorio.

Para frenar la propagación del virus, la Generalitat amplió las restricciones de acceso al entorno natural hasta en 91 municipios, donde los establecimientos deben de disponer de sistemas de desinfección. Por ello hay desplegados unos 700 agentes, entre Mossos d'Esquadra, policías locales y bomberos para garantizar el cumplimiento de estas.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) también participa ayudando a los efectivos y trasladando los cadáveres de los jabalíes. Además, todo el que accede a la zona delimitada posteriormente tiene que ser desinfectado, ya sea vehículos, trajes, botas o cualquier otra prenda u objeto con contacto en el área.

Más de una decena de países

Muchos países de la Unión Europea también están sufriendo el brote de la peste porcina africana. Hasta 13 países han reportado casos en poblaciones jabalíes silvestres: Alemania, Bulgaria, República Checa, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía. Aunque solo cinco han notificado casos en cerdos asintomáticos.

Sin embargo, el laboratorio no es la única hipótesis que barajan. En otro informe, Agricultura apunta a un país como el responsable de la presencia y propagación de la PPA en la Unión Europea: Rusia. El documento, publicado por 'El Economista', subraya como motivo la falta de control y colaboración de Moscú.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.