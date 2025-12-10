Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
España financiará una innovadora terapia para luchar contra el cáncer de pulmón

Se trata de Alectinib, un fármaco que se suministraría a pacientes de cáncer de pulmón tipo ALK+, reduciendo la mortalidad hasta en un 76%.

cáncer de pulmónSinc

Beni López
Publicado:

Buenas noticias para el mundo de la ciencia y la salud. El Sistema Nacional de Salud financiará la primera terapia oral para los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente con cáncer de pulmón ALK+. Esta patología afecta a personas jóvenes y no fumadores.

Se trata de Alectinib, una terapia desarrollada por la empresa farmacéutica Roche. El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde a su financiación y se trata de la primera y única terapia destinada tras la cirugía de este tipo de cáncer en las primeras fases de su enfermedad.

Tal y como ha detallado Javier de Castro, jefe de sección de Oncología Médica de La Paz de Madrid y recoge EFE, con este fármaco se han detectado múltiples beneficios, entre ellos, el aumento del 5'4% de la supervivencia global a cinco añosen estados iniciales de la enfermedad. Asimismo, Alectinib ha demostrado reducir el riesgo de recaída y de mortalidad en un 76% y en un 78% el de recaída cerebral y muerte.

Además, el medicamento genera menos efectos secundarios. Los que provoca son de tipo gastrointestinal y alteración de las transaminasas y son bien tolerados. No obstante, el paciente debe de seguir revisiones periódicas de forma frecuente, más incluso que si se hubiera sometido a los cuatro ciclos de quimioterapia.

¿En qué consiste Alectinib?

El fármaco se trata de una pastilla que se toma de forma diaria durante un periodo de dos años mientras la enfermedad avanza. Esto hace que el tratamiento esté mucho mejor tolerado, ha dado a conocer Mariluz Amador, directora médico de Roche Farma España.

¿Qué es el cáncer de pulmón ALK+?

El cáncer de pulmón ALK + se trata de un subtipo de cáncer de pulmón que se distingue por una alteración genética específica en el gen ALK (linfoma anaplásico de quinasa). Esta mutación promueve el crecimiento y proliferación de células cancerosas en los pulmones. Este tipo de cáncer es más común en jóvenes y en aquellos que han fumado poco o nada, según la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón.

Gracias a la implementación y avances de las pruebas de biomarcadores, es posible realizar un diagnóstico temprano, esencial para identificar qué pacientes pueden beneficiarse de este tratamiento, según expone Fernando López-Ríos, jefe de Sección de Anatomía Patológica del Hospital 12 de Octubre.

