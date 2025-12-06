Llevar el móvil al váter podría provocar hemorroides, problemas de circulación y bacterias en el dispositivo

Parece un hábito inofensivo, pero podría tener consecuencias graves en la salud. Varios estudios publicados en los últimos años muestran una importante relación entre el uso de los teléfonos móviles durante las deposiciones y problemas como las hemorroides, fisuras, además de riesgos relacionados con los millones de microbios que viajan en la superficie de los dispositivos.

Uno de los descubrimientos más importantes proviene de una investigación reciente publicada en la revista científica PLOS One. Este estudio, liderado por Chetan Ramprasad, evalúa a un grupo de más de 210 adultos durante una colonoscopia y respondieron sobre el uso del móvil en el baño. Según sus datos, el 37% de los que utilizan el móvil en el baño pasaba más de cinco minutos sentado, frente al 7% de los que no.

Tras analizar varios datos como la edad, dieta y actividad física, los investigadores del Beth Israel Deaconess Medical Center, de Estados Unidos, detectaron que quienes usan el móvil tienen un 46% más de riesgo de presentar hemorroides que quienes no lo usaban. Tal y como detallan los expertos, los teléfonos no son los culpables de padecer hemorroides, pero provocan ciertos comportamientos que aumentan el riesgo de tenerlas.

Este informe vincula la postura prolongada en el inodoro con un aumento de la presión en los tejidos rectales. Los gastroenterólogos consultados remarcan que la postura encorvada al mirar la pantalla entorpece la evacuación y dificulta el proceso digestivo natural.

Los participantes que utilizaban móvil en el baño eran más jóvenes, edad media de 55 años, que los que no lo utilizaban. Asimismo, la actividad más común fue leer noticias, un 54%, seguida del uso de redes sociales, un 44%. No obstante, desde el estudio detallan que posiblemente los entrevistados dediquen más tiempo del que dijeron.

Más bacterias en el móvil por pasar tiempo de más en el baño

Más allá del riesgo físico, el uso prolongado del móvil dentro del baño convierte este aparato en un banco de bacterias. Varios análisis microbiológicos demostraron que los dispositivos transportan microorganismos intestinales y cutáneos que pueden contaminar el entorno y facilitar infecciones.

El informe del Beth Israel Deaconess Medical Center señala la transferencia de bacterias intestinales y del ambiente del baño a la superficie del móvil. Estos dispositivos pueden portar agentes infecciosos como Escherichia coli o Staphylococcus aureus, aumentando la posibilidad de infecciones cutáneas, digestivas y respiratorias.

Lo recomendable para evitar diversas bacterias en el móvil es desinfectarlos a menudo y evitar su manipulación en ambientes húmedos y contaminados.

Postura recta y limitar el tiempo en el inodoro a cinco minutos

Las recomendaciones de los sanitarios para evitar daños físicos por pasar mucho tiempo en el baño son limitar el tiempo en el inodoro a cinco minutos como máximo, adoptar una postura recta con los pies apoyados en el suelo, evitar empujar y no utilizar el baño como espacio de ocio.

La Sociedad Española de Patología Digestiva refuerza esta guía y agrega que la posición ideal es aquella que permite mantener el tronco recto, las piernas algo separadas y los pies bien apoyados. Además, recomienda prescindir del uso de dispositivos electrónicos para no distraer la atención del proceso fisiológico.

