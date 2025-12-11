El Gobierno catalán prevé reducir a la mitad la población de jabalíes por la peste porcina

La Generalitat de Cataluña planea reducir a la mitad la población de jabalíes en todo el territorio, cifrada en 125.000 ejemplares, a raíz del foco de Peste Porcina Africana (PPA), que de momento no ha afectado a ninguna de las 55 granjas que hay en el área de vigilancia de 20 kilómetros a la redonda en torno a al epicentro de contagios.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, lo ha anunciado en una comparecencia en una comisión en el Parlament y ha añadido que el martes terminaron las pruebas en las 16 granjas que hay cerca de la zona de vigilancia que quedaban pendientes de análisis, y ha desvelado que todas han dado negativo.

Según el plan catalán, se constituirá una Mesa del Jabalí de Cataluña, del mismo tipo de la que se creó en Collserola y que permitió reducir la población a la mitad en la zona. Será un espacio de "gobernanza con las diferentes administraciones públicas", según ha explicado el Conseller, y colectivos de los diferentes territorios, entre los que estarán los cazadores. La población de estos animales puede alcanzar los 180.000 ejemplares en verano. Además, ha puntualizado que se crearán ayudas para aumentar los puntos logísticos para gestionar la carne de caza y para actualizar los nuevos.

Las granjas

“La peste no está en ninguna granja”, ha asegurado Ordeig, que ha explicado que harán otra PCR a los cerdos de esta zona que ya se están llevando al matadero, como se acordó con el sector. Así, doce días después de la declaración del foco, se mantienen los 13 positivos, todos ellos localizados dentro del primer radio de afectación establecido a los 6 kilómetros de los dos primeros casos, hallados en Bellaterra, en el término municipal de Cerdanyola del Vallès en Barcelona.

Cataluña presenta actualmente una densidad media de 6,3 jabalíes por km² y una población reproductora estimada en 125.000 ejemplares. La Dirección General de Bosques plantea fijar un límite máximo de 4 jabalíes por km², lo que implicaría reducir el 50% de la población, que en algunas zonas del territorio se encuentra “desbordada”, como ha explicado el Conseller Ordeig. Esta reducción es necesaria para minimizar riesgos, ya que los jabalíes causan el 90 % de los accidentes relacionados con fauna, y también accidentes de tráfico. Además, pueden actuar como vectores de enfermedades como la PPA y provocan daños significativos en los cultivos, ha señalado el conseller.

Para ello, la Generalitat mantiene desde 2021 una línea de ayudas de un millón de euros anuales destinada a fomentar la captura de estos animales, que incluye incentivos de hasta 20 euros por ejemplar abatido, apoyos para el transporte de piezas de entre 5 y 10 euros por animal y subvenciones para mejorar los puntos logísticos de carne de caza. Aragón y la Comunidad Valenciana también se han sumado a esta iniciativa con sus respectivos precios.

Los precios en el mercado vuelven a caer

Esta mañana Mercolleida ha anunciado que el precio del cerdo ha vuelto a caer y por lo tanto el kg de carne disminuye seis céntimos. La semana pasada el precio descendió en 20 céntimos (diez el lunes y diez el jueves, respectivamente), y desde que ha estallado crisis de la peste porcina el coste ha caído un 26%. En el sector reconocen que se respira cierto optimismo pero no quieren bajar la guardia:

Miguel Ángel Bergéss, director de Mercolleida, explica que han tomado la decisión de no volver a saltar límite máximo de 6 céntimos y mantenerlo ahí. “La situación sigue siendo complicada”, reconoce, “pero lo básico ahora es volver a abrir el mercado de Japón y Filipinas y que no haya más focos”.

Juan Pedro Florido, coordinador de operaciones El pozo, reconoce que la situación es complicada y que esta bajada no se veía desde finales de 2021. “Se tiene que dar tiempo”, dice, “todos tenemos pérdidas”. El empresario explica que 1,30€ es el precio que tenía el quilo de la carne de cerdo antes de estallar la crisis, y que pierden 30 euros por cerdo, lo que supone un total de 25 -30 millones de euros en el sector en España.

